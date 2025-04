TP-Link: indagine antitrust criminale negli USA

Secondo le fonti di Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine antitrust criminale nei confronti di TP-Link. Il produttore cinese avrebbe adottato una pratica commerciale sleale per incrementare le vendite dei dispositivi di rete. Un’altra indagine del Dipartimento del Commercio potrebbe portare al divieto di vendita.

Prodotti venduti sottocosto

TP-Link è il principale produttore negli Stati Uniti. Essendo un’azienda cinese, il governo crede che i suoi dispositivi di rete siano utilizzati per spiare i cittadini. Alcune vulnerabilità dei router sono state sfruttate per creare botnet e colpire le infrastrutture critiche, in particolare quelle per le telecomunicazioni.

Lo sopo dell’indagine avviata dal Dipartimento del Commercio a fine 2024 è verificare se TP-Link rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale a causa dei presunti legami con il Partito Comunista Cinese (in pratica le stesse accuse mosse contro Huawei e TikTok). TP-Link Systems, azienda che vende i prodotti negli Stati Uniti, avrebbe ancora legami con la Cina.

Secondo le fonti di Bloomberg, la divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine per verificare la strategia dei prezzi dell’azienda. TP-Link venderebbe i prodotti sottocosto per guadagnare quote di mercato ed eliminare i concorrenti. Dopo aver ottenuto quasi un monopolio incrementerebbe i prezzi per ottenere profitti.

Un portavoce ha dichiarato che TP-Link non ha ricevuto nessuna informazione dal Dipartimento di Giustizia, sottolineando che non vende nessun prodotto sottocosto. Le indagini antitrust criminali possono durare diversi anni. In caso di violazioni, le aziende rischiano sanzioni fino a 100 milioni di dollari, mentre i dirigenti fino a 10 anni di prigione.