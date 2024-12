Router TP-Link: possibile ban negli Stati Uniti

Le autorità statunitensi potrebbe decidere il ban dei router TP-Link, in quanto rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale. Le vulnerabilità dei dispositivi del produttore cinese sono spesso sfruttate per effettuare attacchi contro infrastrutture critiche a scopo di spionaggio. Due politici aveva sollecitato l’avvio di un’indagine a fine agosto.

TP-Link domina il mercato statunitense

TP-Link possiede una quota di mercato del 65% negli Stati Uniti. I suoi dispositivi di rete sono molto popolari tra gli utenti consumer e le piccole aziende. Sono anche utilizzati per gestire le comunicazioni Internet del Dipartimento della Difesa e numerose agenzie governative. Oltre 300 ISP forniscono i router TP-Link a clienti.

Secondo le fonti del Wall Street Journal, i Dipartimenti di Commercio, Giustizia e Difesa hanno avviato un’indagine. Il ban è una delle ipotesi previste. Verrebbe quindi vietata la vendita dei router TP-Link. La decisione verrà presa nel 2025 dall’amministrazione Trump.

Secondo le autorità statunitensi, i router TP-Link rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale, in quanto vengono spesso individuate gravi vulnerabilità. A fine ottobre, Microsoft ha scoperto una botnet formata da router TP-Link, utilizzata per attacchi “password spray” dal gruppo cinese Storm-0940.

Il gruppo Volt Typhoon ha colpito alcune infrastrutture critiche, ma in questo caso sono state sfruttate vulnerabilità presenti anche in router di aziende statunitensi (Cisco e Netgear).

I dispositivi del produttore cinese hanno un grande successo, grazie ai prezzi più bassi della concorrenza. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un procedimento per verificare se TP-Link cerca di ottenere un monopolio vendendo prodotti sottocosto. L’eventuale ban sarebbe l’ennesima puntata dello scontro geopolitico in atto con la Cina.

