Router Wi-Fi 2,4/5GHz con OpenWrt preinstallato

Quello che vi proponiamo oggi è un router diverso dal solito, rivolto ai professionisti o a chi desidera un prodotto versatile, e con le giuste capacità per adattarlo alle proprie esigenze. Si tratta del GL.iNet GL-AR750S, un dispositivo con OpenWrt preinstallato.

Router GL.iNet GL-AR750S OpenWrt: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse OpenWrt è un sistema operativo basato su Linux che agevola tanto gli sviluppatori quanto gli utenti finali. Questi ultimi, infatti, godono di una personalizzazione praticamente illimitata del dispositivo attraverso un framework che permette di gestire in autonomia qualsiasi impostazione senza i limiti imposti dai produttori. Si tratta senza dubbio di una soluzione più impegnativa rispetto ai router dei marchi noti, pronti per l’utilizzo, ma che garantisce una compatibilità pressoché perfetta con l’uso che intendiamo farne. Preinstallati inoltre troviamo anche OpenVPN e WireGuard che permettono di fruire di oltre 30 servizi di VPN.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, ritroviamo 128MB di memoria RAM, 16MB di memoria NOR Flash e 128MB di memoria NAND Flash. Il tutto inoltre può essere espanso sia con una microSD fino a 128GB grazie allo slot integrato, sia attraverso una pen drive tramite la porta USB. In questo modo potremo salvare o importare configurazioni diverse da avere sempre pronte all’uso. Il Wi-Fi supporta entrambe le bande da 2,4 e 5 GHz, è compatibile con i modem 5G, ed è supportato da due antenne esterne richiudibili. Tre invece le porte RJ45, tutte Gigabit, di cui una WAN e due LAN per connettere eventuali dispositivi, o il router direttamente al modem principale, tramite cavo ethernet. Insomma non una soluzione economica, ma per chi necessita di un prodotto professionale, sicuramente tra quelle dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Il router è acquistabile su Amazon al prezzo di 69,90 euro, nella media quindi dei prodotti più diffusi.