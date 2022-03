Router WiFi 6 ad alte prestazioni: MINIMO STORICO su Amazon

Vuoi rallegrarti l’inizio del fine settimana con un acquisto ad altissima velocità? Non possiamo che suggerirti allora il Router WiFi 6 di Honor che può essere tuo a soli 38,99€, al suo prezzo più basso di sempre!

Tutto quello che devi fare è spuntare la casella “Applica coupon” che trovi esattamente sotto al prezzo originale per ricevere immediatamente uno sconto di 21€. Spedito da Amazon, sarà a casa tua in pochissimo tempo se sei abbonato a Prime.

Router WiFi 6 di Honor: alte prestazioni per velocità fino a 1 Gbps!

Perché ti consigliamo questo Router WiFi 6? Prima di tutto siamo di fronte ad un oggetto che è anche un bel pezzo di arredamento. Il suo design semplice e futuristico, con quattro antenne e bilanciamento simmetrico, lo rende bello da vedere quanto veloce nelle prestazioni. Le 4 antenne esterne di Huawei, da 2.4GHz e 5GHz ad alto guadagno, ti forniscono la migliore copertura wireless che tu possa desiderare.

Quando si è collegati alla banda di frequenza a 5GHz, la velocità di download effettiva può raggiungere 1 Gbps: questo significa che potrai scaricare, ad esempio, un film in alta definizione in soli 10 secondi! Del resto, trattandosi di un Router WiFi 6, rispetto al WiFi 5 hai il vantaggio di un caricamento più veloce, che consente la connessione di più dispositivi e al contempo di un minor consumo energetico.

L’apparecchio supporta infatti 3 diverse modalità di alimentazione: alta, media e bassa per soddisfare esigenze che possono mutare in momenti e ambienti diversi. Inoltre, se ne avessi bisogno, grazie al timer integrato puoi disabilitare la connessione in un momento specifico per risparmiare ulteriore energia.

Fino a 4 dispositivi su 2.4GHz e fino a 16 su 5 GHz, il router è in grado di inviare dati a più device contemporaneamente senza alcun tipo di problema. E con la funzione parental control puoi anche decidere di impostare i limiti che preferisci, dai tempi di accesso a l’internet o al blocco di determinati siti web.

Il Router WiFi 6 di Honor, in offerta a soli 38,99€ grazie a questo coupon, è l’acquisto perfetto se sei alla ricerca di un apparecchio pratico, facile da trasportare e installare e soprattutto molto veloce.

