Router WiFi 6 ASUS: sembra un'astronave ed è in SCONTO (-15%)

Prendi il comando della tua rete con il router WiFi 6 ASUS DSL-AX82U, che sembra un’astronave pronta a portarti nel futuro della connettività. E c’è un motivo in più per gioire: su Amazon, puoi accaparrarti questo gioiello con uno sconto imperdibile del 15%, al prezzo di soli 199,99 euro invece di 234,99. Non aspettare, questo affare è pronto per decollare.

Router WiFi6 Amazon in offerta: prestazioni e design al tuo servizio

Grazie al WiFi 6, puoi godere di velocità strabilianti fino a 5400 Mbps. Ma non è tutto: l’efficienza di rete è aumentata di 4 volte grazie ai canali OFDMA da 160 MHz. Con questa potenza, qualsiasi attività online, dai giochi al binge-watching, sarà un’esperienza senza interruzioni e senza lag.

La flessibilità è al centro del design del DSL-AX82U. Offre diverse modalità di connessione ad Internet, in modo da assicurarti di rimanere sempre connesso. Scegli tra la porta DSL, la porta Ethernet o la porta USB, ideale per le connessioni mobile a banda larga. Con questa varietà di opzioni, sarai sempre in grado di mantenere il controllo della tua connessione.

E che dire del design? Con il DSL-AX82U, potrai rendere unico e personalizzato il tuo spazio grazie ad ASUS Aura RGB. Scegli tra una varietà di effetti di luce o personalizza l’illuminazione per allinearla con il tuo stile. Questo router non solo fornisce una connessione affidabile, ma è anche un elemento di design che non passerà inosservato.

La rete mesh è la soluzione ideale per una connessione stabile e senza lag in ogni angolo della tua casa. Con la tecnologia AiMesh di ASUS, puoi creare una rete mesh flessibile e scalabile. Aggiungi dispositivi ASUS AiMesh in qualsiasi momento per estendere la copertura WiFi e godere di una connessione senza intoppi ovunque ti trovi.

La sicurezza è fondamentale per la tua rete domestica e il DSL-AX82U ti copre anche in questo aspetto. Grazie ad ASUS AiProtection Pro fornito da Trend Micro, puoi proteggere la tua rete dai pericoli esterni. Questo livello di sicurezza professionale ti offre la tranquillità di navigare online senza preoccupazioni.

Preparati a salire a bordo di un’esperienza di connettività avanzata. Acquista ora il router WiFi 6 ASUS DSL-AX82U su Amazon con uno sconto del 15%, a soli 199,99 euro. Porta a casa l’astronave della connettività e rendi la tua rete più veloce, stabile e sicura che mai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.