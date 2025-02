Router WiFi 6 AVM FRITZ!Box 4050: occhio allo sconto Amazon

Con il router AVM FRITZ!Box 4050 puoi avere velocità di connessione elevate e stabili grazie alla compatibilità con il protocollo WiFi 6. Oggi puoi acquistarlo in sconto a soli 91 euro invece di 139, con spedizione Prime inclusa.

FRITZ!Box 4050: velocità e affidabilità per la tua rete WiFi

FRITZ!Box 4050 è un router potente e versatile, ideale per avere una connessione stabile e ultra veloce grazie alla tecnologia WiFi 6 Dual Band fino a 3000 Mbit al secondo. Ideale dunque da utilizzare per gaming, streaming 4K e smart working: avrai in ogni caso una rete fluida e senza interruzioni, anche con più dispositivi connessi.

Il router è compatibile con modem operatore e ONT e dispone di 1 porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit e 1 porta USB: potrai collegare stampanti, hard disk e altri dispositivi di rete. Inoltre, con il supporto Mesh puoi estendere la copertura WiFi senza perdere prestazioni in tutta la casa.

Tra le altre funzionalità avanzate sono da segnalare il supporto DECT per telefoni cordless, una VPN per connessioni sicure, VoIP per telefonate via internet e un media server per lo streaming dei tuoi file multimediali. Il tutto da gestire tramite l’intuitivo sistema operativo FRITZ!OS, che rende la gestione della rete semplice e immediata.

Un router affidabile, veloce e ricco di funzionalità: acquista il FRITZ!Box 4050 a soli 91 euro invece di 139.