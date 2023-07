Router WiFi 6 Dual Band in super sconto Amazon (-23%)

Vieni a scoprire il potere del WiFi 6 con il router Tenda RX9, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 23%.

Questa è l’occasione perfetta per potenziare la tua rete domestica e godere di una connessione veloce, stabile e affidabile per tutti i tuoi dispositivi.

Tenda RX9: router WiFi 6 Dual Band per alte velocità

Il Tenda RX9 è un router WiFi 6 Dual Band che ti offre una trasmissione dati eccezionale, raggiungendo velocità wireless fino a 3 Gbps, con 2402 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. Con questa potenza, non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o interruzioni durante lo streaming, il gaming online o la navigazione web.

Grazie alla latenza ultra bassa e alle 3 porte LAN Gigabit e 1 porta WAN Gigabit, potrai goderti il massimo delle tue sessioni multiplayer e dei flussi in streaming tramite connessione cablata. Con il Tenda RX9, il tuo intrattenimento digitale raggiungerà un livello superiore di prestazioni.

Una delle caratteristiche che rende questo dispositivo un router eccezionale è la sua copertura WiFi amplificata. Con quattro antenne esterne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming, il segnale WiFi raggiunge ogni angolo della tua casa, fornendo una connessione stabile e senza interruzioni. Quindi, ovunque tu sia in casa, potrai navigare, giocare e lavorare senza preoccuparti di perdere il segnale.

Il cuore pulsante del Tenda RX9 è rappresentato dalla CPU Dual-Core da 1,6 GHz. Grazie a questa potente unità, il router gestisce tutto il traffico di rete in modo rapido e stabile. Ciò lo rende perfetto per lo streaming 4K, il gaming online e persino per i dispositivi VR wireless, che richiedono prestazioni impeccabili.

Ma il Tenda RX9 non è solo un router potente, è anche intelligente. Grazie alla tecnologia Target Wake Time, riduce il consumo energetico delle apparecchiature collegate alla rete, contribuendo a una maggiore efficienza energetica dei tuoi dispositivi.

Con le tecnologie OFDMA e MU-MIMO, il router Tenda RX9 supporta la connessione di più dispositivi contemporaneamente senza influire sulla latenza. Questo significa che potrai connettere smartphone, tablet, laptop e smart TV senza problemi e senza perdere la qualità della connessione.

E non temere le complicate impostazioni! Con l’app Tenda WiFi, potrai configurare il Tenda RX9 in pochi minuti. Semplice, veloce e intuitiva, l’app ti guiderà passo dopo passo per impostare il router e sfruttare al meglio tutte le sue funzionalità.

Non lasciarti scappare l’opportunità di migliorare la tua rete domestica con il Tenda RX9, ora disponibile su Amazon a soli 49,99 euro invece di 64,99. Approfitta subito dello sconto del 23% e goditi una connessione WiFi 6 di alta qualità, affidabile e potente per tutti i tuoi dispositivi.

