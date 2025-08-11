Router Wi-Fi 7: risparmia 230 euro su TP-Link Archer GE800

TP-Link Archer GE800 al suo minimo storico su Amazon è il migliore affare di oggi se stai cercando un router Wi-Fi 7. Ottimizzato per il gaming (ma non solo), arriva alla velocità complessive di ben 19 Gbps. Si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Super sconto su TP-Link Archer GE800, router Wi-Fi 7

Con la tecnologia tri-band distribuisce la gestione del traffico dati su tre frequenze diverse: 11.520 Mbps in 6 GHz, 5.760 Mbps in 5 GHz e 1.376 Mbps in 2,4 GHz. Questo abilita un’esperienza di gioco ultra-fluida e reattiva, anche quando ci sono tanti dispositivi connessi. Non mancano poi due porte WAN/LAN da 10 Gbps e quattro LAN da 2,5 Gbps, per una connettività cablata di livello professionale, ideale per sessioni competitive e trasferimenti massivi di dati. Le funzioni di accelerazione dedicate ottimizzano app, device e server, riducendo jitter, lag e ping. Inoltre, il Game Panel fornisce un controllo in tempo reale su rete e prestazioni, mentre il design è caratterizzato da illuminazione RGB e dall’implementazione di antenne ottimizzate. Ancora, la protezione HomeShield assicura difesa avanzata dalle minacce online e la compatibilità EasyMesh permette di estendere la copertura senza interruzioni. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni.

Zero compromessi sull’affidabilità della compravendita: è venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari. Inoltre, ha disponibilità immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 5.000 recensioni è 4,5/5.

Invece di pagarlo 699,99 euro come da listino ufficiale TP-Link, l’offerta a tempo di oggi ti permette di acquistare il router Archer GE800 con Wi-Fi 7 al suo prezzo minimo storico di 469,99 euro, con uno sconto di 230,00 euro applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali).