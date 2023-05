Router WiFi Mesh: risolvi subito ogni problema di connessione

Un router Wifi Mesh è un dispositivo che crea una rete wireless a maglie (mesh) in cui i vari elementi che la compongono, chiamati nodi, comunicano tra loro per garantire una copertura uniforme e affidabile in tutto l’ambiente.

A differenza dei ripetitori WiFi tradizionali, che si limitano a estendere il segnale del router principale creando una nuova rete, i nodi del router Wifi Mesh fanno parte della stessa rete e si adattano automaticamente alle condizioni del traffico dati. La soluzione che ti proponiamo oggi è firmata Amazon: il dispositivo Eero può essere tuo a 59,99 euro invece di 79,99.

Amazon eero: scopri i vantaggi del router WiFi Mesh

Amazon eero offre una velocità di trasmissione fino a 350 Mbps e una copertura fino a 140 mq. Il sistema può essere composto fino a tre unità che puoi posizionare dove preferisci per creare una rete wireless ottimale per le tue esigenze.

L’installazione e la gestione del router Wifi Mesh sono semplicissime grazie all’app dedicata per iOS e Android, che ti permette anche di controllare il consumo di banda, il parental control, la priorità dei dispositivi e molto altro.

Il router Wifi Mesh Amazon eero è dotato anche di funzioni avanzate come il protocollo WPA3, che garantisce una maggiore sicurezza della rete, il supporto ad Alexa, che vi permette di controllare il router con la voce, e la compatibilità con Zigbee, che ti permette di collegare i tuoi dispositivi smart home senza bisogno di un hub aggiuntivo.

Un dispositivo incredibilmente utile dunque che può essere tuo ad un prezzo super: solo 59,99 euro invece di 79,99, con spedizione Prime e consegna immediata. Da non perdere.

