Router Wi-Fi da viaggio con VPN integrata a 36€: doppio sconto

GL.iNet Opal (GL-SFT1200) è un router Wi-Fi dual band compatto e portatile, dal peso di soli 145 grammi, dotato di due antenne richiudibili e supporto a IPv6 e alle VPN (OpenVPN e WireGuard preinstallati, compatibile con oltre 30 servizi). Perfetto per navigare in modo sicuro quando si viaggia, oggi è in doppio sconto su Amazon. Devi solo attivare il coupon dedicato e metterlo nel carrello: entro domani sarà a casa tua.

GL.iNet Opal (GL-SFT1200), il router Wi-Fi da viaggio

Supporta il collegamento di un massimo pari a 52 dispositivi in contemporanea, la velocità fino a 867 Mbps su 5 GHz (e 300 Mbps su 2.4 GHz) e integra un processore dual core da 1 GHz. Sul retro trovano posto una porta WAN, due LAN, una USB 2.0 e USB-C per l’alimentazione. Può funzionare in tre modalità: tramite connessione via cavo, come ripetitore per il segnale wireless o per il tethering. Trovi tutti i dettagli nella descrizione completa.

Grazie al doppio sconto, il router Wi-Fi di GL.iNet (modello Opal, GL-SFT1200) oggi può essere tuo al prezzo di soli 36 euro. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per approfittarne. Se ne stai cercando uno con slot SIM e supporto 4G-LTE ti consigliamo il Tenda 4G03 Pro a 38 euro.

È venduto dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio (come già anticipato in un solo giorno) per gli abbonati Prime che decidono di effettuare l’ordine in questo momento. Nella confezione sono inclusi un cavo Ethernet, il manuale e l’adattatore per l’alimentazione con spina UE e del Regno Unito.