Rubrica degli SCONTI, speciale prodotti Amazon: sono tutti in promozione

I prodotti Amazon ti permettono di ottenere tante comodità. Non solo sono funzionali in casa ma sono anche facili da installare e offrono tanta tecnologia a un prezzo contenuto. Grazie agli sconti in corsi, la possibilità di risparmiare è infinita. Che tu voglia rendere la tua abitazione intelligente o, semplicemente, acquistare un nuovo dispositivo per divertirti e passare il tempo non ha importanza. In questa versione speciale della Rubrica degli Sconti, ti offro un accesso rapido a tutte le migliori offerte attualmente in corso su Amazon.

I prodotti per la casa

Come ben sai, Amazon crea i prodotti per la casa domotica ossia quella interconnessa. Tutto parte dall’assistente virtuale che non solo è utile per gestire i dispositivi connessi ma anche per offrirti un aiuto nel quotidiano con risposte, musica, divertimento e così via. Amazon Alexa è tra i migliori sul mercato e la puoi portare in casa con:

Echo Dot a soli 34,99 euro anziché 64,99 euro.

Echo POP a soli 24,99 euro anziché 54,99 euro.

Echo Spot a soli 64,99 euro invece di 94,99 euro.

Echo Show 5 a soli 64.99 euro anziché 109,99 euro.

Echo Hub a soli 139,99 euro anziché 199,99 euro.

La sicurezza è avanzata con Amazon

Naturalmente, una volta che hai installato il tuo Alexa, arriva l’ora di dotare il tuo appartamento anche di un sistema di sicurezza. Per farlo puoi acquistare dispositivi di vario genere e che rispondono non solo alle tue disponibilità ma anche alle varie funzioni di cui potresti aver bisogno. I prodotti dedicati a questo scopo e in offerta sono:

Blink 4 OutDoor 4 a soli 59,99 euro invece di 79,99 euro.

Ring Video Doorbell 2024 a soli 59,99 euro invece di 99,99 euro.

Blink Mini Pant Tilt Camera a soli 25,99 euro invece di 39,99 euro.

Blink Mini 2 a soli 41,99 euro invece di 59,99 euro.

Ring Battery Video Doorbell Pro + Chime di Amazon a soli 199,99 euro invece di 265,99 euro.

Kit Ring Alarm S + videocamera interna a soli 139,99 euro invece di 310,97 euro.

Per lo svago e non solo

Amazon ha anche il pregio di produrre prodotti dedicati al divertimento, sotto tutti i punti di vista. Non solo lettura ma anche televisori e dispositivi che connessi a quest’ultimi gli danno una nuova vita: le Fire TV Stick.

Se sei amante della lettura non puoi fare a meno di un Kindle in una delle sue 3 declinazioni:

Per dare una nuova vita al tuo televisore e dotarlo di ogni plus, opta per un dispositivi Fire in una delle seguenti declinazioni:

Nel caso in cui tu preferisca acquistare un nuovo televisore, direttamente, Amazon ti offre anche quelli con dei modelli strabilianti. Tra quelli in offerta trovi:

Fire TV Serie 4 a soli 379,99 euro invece di 699,99 euro.

Fire TV Serie 2 a soli 179,99 euro invece di 279,99 euro.

Fire TV Serie Omni QLED a soli 529,99 euro invece di 799,99 euro.

Fire TV Serie Omni Mini-LED a soli 999,99 euro invece di 1299,99 euro

Bonus per la Rubrica degli Sconti

Ci sono altri tre prodotti che non voglio trascurare e rappresentano un piccolo bonus. Questo perché potrebbero rientrare benissimo nelle categorie sopracitate, tuttavia inserite nei grandi sconti potrebbero passare in sordina. Per questo ti faccio sapere che ci sono in offerta anche:

Controller Luna wireless a soli 44,99 euro con uno sconto del 36%.

Amazon Smart Air Quality Monitor a soli 46,99 euro con uno sconto del 41%

Fire TV Soundbar di Amazon a soli 99,99 euro con uno sconto del 29%.