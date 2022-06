Running o jogging? Fai quello che vuoi ma acquista questa fascia ORA

Camminata veloce, Jogging, corsa… insomma, non ho le carte in regola per parlare di queste pratiche quindi leviamo subito l’elefante dalla stanza. Fai quello che vuoi nel tuo tempo libero, ma se decidi di fare attività all’aperto allora acquista questa fascia per smartphone all’istante.

Oltre al fatto che costa non poco, pochissimo, è comodissima e ti fa tenere telefono e altre cose al sicuro. Così magari eviti anche brutte sorprese! Su Amazon te la porti a casa con un click, proprio ora e con soli 8,99€. Non è un affare?

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Fascia per smartphone: la comodità è di casa quando sei fuori

Che dirti se non che è proprio comoda questa fascia per smartphone, te la metti al braccio e ti tiene tutto ciò che nelle tasche altrimenti balzerebbe a suono di Jiggle Jiggle. Completamente aggiustabile la rendi perfetta per qualunque circonferenza e una volta che la stringi, sta ferma, non scende ma soprattutto non ti stritola la pelle a mo’ di macchinetta della pressione.

Ha uno spazio per lo smartphone, ovviamente, un anello in cui far passare eventuali cuffie con cavo e anche una fessura per infilarci dentro la chiave di casa. Quest’ultimo lo trovo molto interessante perché se fossi io ad andare a correre, sicuramente finirei fuori casa con i pompieri intenti a scassinare la mia porta di casa.

Ah e poi all’interno c’è anche un’altra tasca in cui mettere carte o banconote o cose così.

Insomma, ha un po’ di tutto e un costo minimo. Pure per dargli una chance è proprio l’occasione giusta. Che ne pensi? Questa fascia per smartphone e non solo la trovi su Amazon per appena 8,99€. Le spedizioni sono gratuite e rapide, con Prime attivo sul tuo account in uno o due giorni il pacco arriva a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.