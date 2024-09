Runway stanzia 5 milioni di dollari per finanziare film con l'AI

Runway ha deciso di investire 5 milioni di dollari in contanti e ulteriori fondi in crediti di servizio per finanziare fino a 100 film originali. L’obiettivo è quello di incoraggiare i registi a utilizzare i generatori di video AI dell’azienda nel processo di produzione cinematografica.

Runway lancia un fondo da 5 milioni di dollari per promuovere l’uso dell’AI nel cinema

Il Fondo per i cento film di Runway si propone di sostenere qualsiasi progetto video che sfrutti in qualche modo il modello video generativo dell’azienda, colmando così il divario spesso presente nei meccanismi di finanziamento tradizionali, che tendono a trascurare le visioni innovative ed emergenti.

I 5 milioni di dollari saranno destinati a sovvenzionare registi impegnati nella realizzazione di lungometraggi, cortometraggi, documentari, progetti sperimentali, video musicali o altri formati ancora inesplorati. Inoltre, i premi saranno accompagnati da un massimo di 2 milioni di dollari in crediti Runway.

L’azienda si riserva la possibilità di aumentare il fondo fino a 10 milioni di dollari in futuro, con l’intenzione di finanziare ulteriori progetti nel tempo. Ogni proposta sarà valutata in base alle specifiche esigenze di produzione al momento di considerare le sovvenzioni. Inoltre, sono previste cinque posizioni di “residenza per registi”, i cui requisiti e vantaggi non sono ancora stati chiariti.

Condizioni e supporto per i progetti selezionati

Runway non eserciterà alcuna forma di proprietà o controllo sui progetti finanziati, richiedendo solamente agli assegnatari di fornire aggiornamenti bisettimanali sulla produzione e di consentire all’azienda di mostrare il risultato finale come ritiene opportuno. I progetti selezionati potranno beneficiare del supporto di consulenti di spicco, come la cofondatrice del Tribeca Film Festival Jane Rosenthal e will.i.am, che contribuiranno alla selezione dei vincitori e potranno offrire ulteriore assistenza.

L’AI pronta a rivoluzionare il cinema?

Sebbene l’iniziativa di Runway possa sembrare un tentativo di promuovere l’uso del proprio prodotto, è innegabile che gli strumenti più innovativi e sperimentali vengano talvolta trascurati dalle case di produzione tradizionali. Un piccolo sostegno economico può rivelarsi determinante per scoprire applicazioni innovative di una tecnologia da parte di creativi che altrimenti non avrebbero accesso ai finanziamenti necessari.

Tuttavia, come sottolineato dal veterano del settore Michael Black, la disponibilità di strumenti potenti non garantisce automaticamente la realizzazione di film di qualità. Runway spera che, finanziando un ampio numero di progetti, almeno alcuni di essi dimostrino l’effettiva utilità e il potenziale innovativo dei video generati dall’IA nella produzione cinematografica.