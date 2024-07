Gen-3 Alpha di Runway per generare video AI da immagini

La startup Runway ha dato il via a una nuova era nella generazione di video AI con l’introduzione di Gen-3 Alpha. Questo innovativo modello, presentato a metà giugno 2024, ha già dimostrato di essere in grado di creare video sorprendentemente realistici a partire da semplici richieste testuali.

Ora, Runway ha fatto un ulteriore passo avanti, annunciando che Gen-3 Alpha accetta anche immagini fisse come input per la creazione di video.

Today we are releasing Gen-3 Alpha Image to Video. This update allows you to use any image as the first frame of your video generation, either on its own or with a text prompt for additional guidance.

Image to Video is major update that greatly improves the artistic control and… pic.twitter.com/OieDwMIspz

— Runway (@runwayml) July 29, 2024