Gen-3 Alpha di Runway, il nuovo modello AI per generare video

Runway è stata una delle prime startup a concentrarsi su modelli di generazione video AI realistici e di alta qualità. Tuttavia, dopo il debutto del suo modello Gen-1 a febbraio 2023 e di Gen-2 a giugno 2023, l’azienda ha visto la sua stella oscurata da altri generatori di video AI altamente realistici, in particolare Sora di OpenAI, ancora non rilasciato, e Dream Machine di Luma AI, rilasciato la scorsa settimana.

Come funzione Gen-3 Alpha di Runway

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, Gen-3 Alpha rappresenta un grande passo in avanti nella creazione di modelli AI multimodali e versatili, in grado di produrre contenuti realistici e accurati come video partendo da semplici input testuali ed immagini.

In sostanza, grazie alle nuove capacità del modello Gen-3 Alpha, Runway ambisce a competere ai vertici nello sviluppo di intelligenze artificiali che possano generare autonomamente contenuti multimediali complessi ed elaborati come clip video, avvicinandosi alle capacità umane di creatività visiva.

I video di esempio mostrati, prodotti completamente dall’AI a partire da brevi descrizioni testuali, indicano che Gen-3 Alpha può creare video molto dettagliati e realistici, con controllo sull’espressività e i movimenti di camera.

Disponibilità

Non è ancora stata fornita una data precisa per l’uscita del modello, Runway ha mostrato solo video dimostrativi sul suo sito web e sul suo account social su X, e non è chiaro se sarà disponibile attraverso il livello gratuito di Runway o se richiederà un abbonamento a pagamento per accedervi (che parte da 15 dollari al mese o 144 dollari all’anno).

Runway afferma nel suo post sul blog che Gen 3-Alpha è “Addestrato congiuntamente su video e immagini” ed “è frutto di uno sforzo collaborativo da parte di un team interdisciplinare di ricercatori, ingegneri e artisti“, anche se non sono ancora stati resi noti i set di dati specifici, seguendo la tendenza della maggior parte degli altri principali generatori di AI che non rivelano con precisione su quali dati sono stati utilizzati per l’addestramento dei loro modelli e se sono stati ottenuti attraverso accordi di licenza a pagamento o semplicemente scaricati dal web.

I critici sostengono che i creatori di modelli AI dovrebbero pagare i creatori originali dei dati di addestramento attraverso accordi di licenza e hanno persino intentato cause per violazione del copyright, ma le aziende produttrici sostengono di essere legalmente autorizzate ad addestrarsi su qualsiasi dato pubblico.

La collaborazione con diverse organizzazioni

È interessante notare che Runway ha già avviato collaborazioni e partnership con organizzazioni leader nel settore dell’intrattenimento e dei media per creare versioni personalizzate di Gen-3, che “consente di creare personaggi più coerenti e controllati dal punto di vista stilistico e di soddisfare requisiti artistici e narrativi specifici, oltre ad altre caratteristiche“.

Non sono citate organizzazioni specifiche, ma in precedenza i registi di film acclamati e premiati come Everything, Everywhere, All at Once e The People’s Joker hanno rivelato di aver utilizzato Runway per creare effetti per alcune parti dei loro film.

Runway include un modulo nel suo annuncio di Gen-3 Alpha che invita altre organizzazioni interessate a mettere le mani su versioni personalizzate del nuovo modello a fare domanda. Non è stato comunicato pubblicamente il costo della formazione di un modello personalizzato.