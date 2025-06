Runway vuole creare videogiochi con l'AI, basta descriverli

La startup da 3 miliardi che ha portato l’AI a Hollywood ora vuole fare la stessa cosa con i videogiochi. E no, non parliamo di semplici miglioramenti grafici. Parliamo di giochi completamente generati dall’intelligenza artificiale.

Runway vuole rivoluzionare i videogiochi con l’AI, da Hollywood al gaming

Runway non è una startup qualunque. È l’azienda che ha convinto Hollywood a fidarsi dell’AI generativa quando tutti gridavano al sacrilegio. Amazon’s House of David? Fatto in parte con la loro tecnologia. Praticamente tutti i grandi studi di Hollywood sono già clienti. E la maggior parte delle aziende della famigerata lista Fortune 100, pure. Ora il prossimo obiettivo sono i videogiochi.

The Verge ha avuto accesso in esclusiva alla nuova piattaforma gaming di Runway. Per ora è spartana: interfaccia della chat, testo e immagini generate. Niente di che, verrebbe da dire. Sbagliato. Il CEO Valenzuela promette che entro l’anno arriveranno videogiochi completamente generati dall’AI. Non asset grafici. Non dialoghi. Giochi interi. Basterà descrivere il gioco che si vuole e l’AI lo crea, in tempo reale.

Perché il gaming è diverso da Hollywood

“Se riusciamo ad aiutare uno studio a fare un film il 40% più veloce, allora probabilmente riusciremo ad aiutare gli sviluppatori a fare giochi più velocemente,” spiega Valenzuela. Ma c’è una differenza sostanziale: il gaming si sta muovendo più veloce di quanto fece Hollywood due anni fa. Mentre i registi erano scettici, gli sviluppatori di giochi sono affamati. Sanno che l’AI può risolvere i loro problemi più grandi, vale a dire costi di sviluppo astronomici e tempi di produzione biblici.

Runway non si limita a vendere la sua tecnologia AI alle aziende di gaming. Vuole i loro dati. Mentre le software house pensavano di comprare uno strumento, Runway stava in realtà negoziando qualcosa di molto più prezioso: l’accesso ai loro archivi di asset, texture, modelli 3D, animazioni.

Ogni dato che ottengono rende la loro AI più intelligente. Più intelligente diventa, più aziende la vogliono. Più aziende la utilizzano, più dati raccolgono. È come avere una macchina che diventa più potente ogni volta che qualcuno la usa. Tra qualche anno, Runway avrà un vantaggio così grande che sarà praticamente impossibile raggiungerli.