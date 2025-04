Runway Gen-4, nuovo generatore di video AI impressionante

Runway ha appena svelato Gen-4, il suo nuovo generatore di video AI, che eccelle nella comprensione del mondo e nell’aderenza alle istruzioni. Il modello supera di gran lunga il suo predecessore, Gen-3 Alpha. Il suo punto di forza è la capacità di generare video dinamici e realistici, mantenendo una straordinaria coerenza tra personaggi, ambienti e stili.

Per creare una scena, basta fornire a Gen-4 delle immagini di riferimento dei soggetti e descrivere la scena che si desidera. L’AI farà il resto, generando video con stili, soggetti e location coerenti.

Using visual references, combined with instructions, Gen-4 allows you to create new images and videos with consistent styles, subjects, locations and more. Allowing for continuity and control within your stories.

