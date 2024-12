Come generare video AI mozzafiato con Runway Gen-3

Grazie a Runway AI Gen-3 Alpha si possono generare video mozzafiato semplicemente descrivendo ciò che si vuole vedere. È possibile anche animare un’immagine statica con movimenti di camera cinematografici o addirittura far parlare un personaggio in sincrono con un testo inserito dall’utente.

Come generare video incredibili con Runway AI Gen-3

Per iniziare a usare Runway AI Gen-3, la prima cosa da fare è andare sul sito ufficiale, cliccare sul pulsante “Get started” e registrarsi. Si può usare il proprio indirizzo email o il login di Google, Apple o altri servizi. Una volta effettuato l’accesso, ci si trova di fronte a una dashboard con diverse opzioni e funzionalità.

1. Da testo a video, i segreti per scrivere prompt efficaci

Anche se probabilmente si ottengono risultati migliori partendo da un’immagine (ma ci arriveremo tra poco), vale la pena capire come scrivere un prompt per ottenere esattamente ciò che si desidera.

Quando si clicca sulla funzione “Text to Video”, si viene indirizzati a uno studio di prompting dove si può inserire la descrizione del video che si vuole generare. La guida suggerisce di strutturare il prompt in questo modo: prima il movimento della camera, poi la descrizione della scena principale, infine i dettagli aggiuntivi.

Ecco un esempio di prompt ben strutturato: “Handheld shot, camera zooming in on a human-like panda wearing a suit, top hat and monocle in a steampunk style, sitting in an old chair in a 80s retro office, on his phone.” (Inquadratura a mano, la camera zoomma su un panda dalle sembianze umane che indossa un completo, un cappello a cilindro e un monocolo in stile steampunk, seduto su una vecchia sedia in un ufficio retrò anni ’80, mentre parla al telefono).

Esaminando la richiesta testuale: “Inquadratura a mano, la camera zoomma“: qui si sta specificando il movimento della camera, ovvero un’inquadratura a mano con uno zoom sul soggetto. “un panda umanizzato che indossa un completo, un cappello a cilindro e un monocolo in stile steampunk“: questa è la descrizione del soggetto principale, un panda umanizzato vestito in stile steampunk. “seduto su una vecchia sedia in un ufficio retrò anni ’80, mentre parla al telefono“: infine, si aggiungono i dettagli sulla scena, ovvero il panda seduto in un ufficio retrò anni ’80 mentre parla al telefono.

Con questo approccio, il risultato è abbastanza buono, anche se non sempre corrisponde esattamente a quello che si ha in mente. Con una sola descrizione testuale, i risultati sono spesso imprevedibili. Per questo, se si ha un’idea chiara di ciò che si vuole ottenere, è decisamente meglio partire da un’immagine.

2. Da immagine a video

La vera forza di Runway AI Gen-3 sta nella capacità di animare immagini statiche, trasformandole in video dinamici e coinvolgenti. Per farlo, basta caricare un’immagine e descrivere il movimento che si vuole ottenere nel video.

Riprendendo lo stesso esempio di prima, si può partire da un’immagine di un panda “gangster” seduto in un ufficio dallo stile retrò. Basta caricare l’immagine (magari generata con Flux Pro 1.1 Ultra) in Runway AI Gen-3 e poi un prompt più specifico: “La camera zooma sul panda, panda mentre porta il telefono all’orecchio e parla muovendo la bocca.” In questo modo, partendo da un’immagine ben scelta e descrivendo con precisione il movimento desiderato, si possono ottenere video di grande impatto con pochissimo sforzo.

3. I preset di movimento: effetti cinematografici con un clic

Per chi non ha voglia di scervellarsi con i prompt testuali, Runway AI Gen-3 offre una serie di preset con effetti di movimento preimpostati. Basta selezionare un preset, inserire il soggetto desiderato e personalizzare lo stile per ottenere video spettacolari in pochi clic.

Prendiamo ad esempio il preset “Surreal levitation“. Questo preset genera un’inquadratura dal basso verso l’alto, con un soggetto che fluttua in cielo circondato da nuvole in movimento veloce. Si può provare a inserire come soggetto “a floating island” (un’isola fluttuante) e come stile “cinematic, extreme perspective, 3x speed” (cinematografico, prospettiva estrema, velocità 3x).

Il risultato sarà incredibile. E il bello è che per ottenere tutto questo basta selezionare un preset e personalizzarlo con pochi clic.

4. Lip sync: personaggi che parlano come per magia

Un’altra funzione magica di Runway AI Gen-3 è il lip sync, ovvero la capacità di sincronizzare il labiale di un personaggio con un testo scritto o una traccia audio. Per utilizzarla, basta caricare un video con un primo piano di un volto e inserire il testo che si vuole far pronunciare al personaggio. Dopodiché si seleziona una voce sintetica e si cliccaa su “Generate”.

In pochi secondi, Runway AI Gen-3 genera un video in cui il protagonista pronuncia esattamente le parole scritte dall’utente, con una sincronizzazione del labiale estremamente realistica e precisa. L’effetto è a dir poco stupefacente: sembra di assistere a un vero e proprio doppiaggio professionale, realizzato però in totale autonomia dall’intelligenza artificiale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Combinando il lip sync con la generazione di movimenti, si può ottenere un video in cui il protagonista non solo parla, ma gesticola e si muove in modo credibile mentre pronuncia le parole. E pensare che per realizzarlo bastano davvero pochi clic e qualche riga di testo.

Un universo di possibilità creative

Runway AI Gen-3 è uno strumento molto potente e versatile per dare sfogo alla propria creatività, senza avere un intero studio cinematografico al seguito. La generazione di video da testo e immagini, l’uso dei preset di movimento e il lip sync per la sincronizzazione labiale sono solo alcune delle infinite possibilità offerte da questo tool. Con un pizzico di fantasia e tanta voglia di sperimentare, si possono creare video fantastici di ogni genere: trailer cinematografici, sketch comici, video musicali, animazioni surreali e molto altro ancora.

Il segreto per ottenere il massimo da Runway AI Gen-3 (ma il consiglio vale anche per tutti gli altri strumenti AI) è provare e riprovare senza sosta, combinando le varie funzioni in modo creativo e personalizzando ogni dettaglio fino a ottenere esattamente ciò che si ha in mente, senza aver paura di sbagliare: anche i risultati imprevisti possono essere fonte di ispirazione e di nuove idee!