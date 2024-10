Come generare video AI con Runway con 2 immagini fisse

Runway è tra i migliori generatori di video AI in circolazione, grazie alla sua versatilità e alle sue capacità avanzate. Questo strumento, infatti, offre una vasta gamma di funzioni e opzioni, consentendo agli utenti di creare video dall’aspetto incredibilmente realistico, con uno stile visivo e un movimento fluido e naturale.

L’ultimo aggiornamento di Runway, Gen-3 Alpha Turbo, introduce una funzionalità innovativa che permette agli utenti di esercitare un maggiore controllo sul processo di generazione dei video. Sulla scia di altri strumenti come Dream Machine di Luma Labs e Kling, Runway consente ora di specificare la prima e l’ultima immagine di un video. A partire da questi fotogrammi chiave, il programma genera automaticamente i frame intermedi, creando una sequenza video di 10 secondi che collega le due immagini senza interruzioni.

Runway Gen-3 Alpha: le immagini fisse come prompt di partenza

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti hanno la possibilità di lasciare che sia l’intelligenza artificiale a decidere autonomamente come gestire la transizione tra il primo e l’ultimo fotogramma, ottenendo risultati imprevedibili e creativi. In alternativa, è possibile fornire una descrizione dettagliata di come si desidera che il movimento si sviluppi, guidando l’AI verso un risultato più mirato e personalizzato.

Caratteristiche principali di Runway Gen-3

Gen-3 ha apportato notevoli miglioramenti rispetto ai modelli precedenti:

Generazione di video realistici

Runway Gen-3 rappresenta un notevole progresso rispetto alle versioni precedenti in termini di qualità video. Grazie ai miglioramenti apportati, questo strumento è in grado di generare video con una velocità doppia rispetto a Gen-2, mantenendo al contempo una fedeltà eccezionale. Ciò significa che gli utenti possono creare contenuti video di alta qualità in modo più efficiente e rapido.

Un altro punto di forza di Runway Gen-3 è la sua capacità di creare movimenti estremamente realistici. Il modello, infatti, è in grado di riprodurre con precisione azioni complesse come la corsa e la camminata, tenendo conto dell’anatomia umana e delle dinamiche del movimento. Questa caratteristica rende Runway Gen-3 particolarmente adatto per la creazione di personaggi e scene che richiedono un alto livello di realismo.

Inoltre, il modello dimostra una coerenza temporale superiore. Ciò significa che i personaggi, gli oggetti e gli elementi presenti nei video generati mantengono una certa coerenza nel corso dell’intera sequenza, permettendo di creare video convincenti e privi di anomalie o incongruenze visive.

Controllo avanzato

Le nuove funzioni di controllo permettono di generare i video con una maggiore precisione. In particolare, permette di personalizzare i modelli AI fornendo dei “riferimenti” testuali per definire l’aspetto dei personaggi. Ad esempio, l’utente può descrivere un personaggio con aggettivi come “alto”, “biondo”, “occhi azzurri” ecc. Questi riferimenti possono essere riutilizzati in diversi progetti video per far sì che il personaggio mantenga coerenza e continuità nel suo aspetto. In sostanza, la possibilità di creare e riutilizzare descrizioni testuali per i personaggi offre ai creatori molta più libertà creativa e semplifica lo sviluppo di narrazioni anche complesse, aprendo la strada a una storytelling più articolato e coinvolgente.

Interfaccia user-friendly

Runway Gen-3 è progettato con un’interfaccia utente che risulta facile da usare sia per i principianti che per gli utenti esperti. L’interfaccia è intuitiva e semplifica il processo, in modo che anche chi non ha esperienza o competenze tecniche approfondite possa generare facilmente video di alta qualità. Non è quindi necessario avere una formazione specifica o pregressa, anche se chiaramente può aiutare.

Prompt da testare con Runway Gen-3 con due immagini

Prendiamo come esempio due immagini, una per l’inizio e l’altra per la fine del video: la prima rappresenta delle rovine immerse in una fitta giungla e l’altra una città futuristica. Per creare entrambe le immagini, si può utilizzare un qualunque generatore di immagini AI, come Flux Pro 1.1, come nel nostro esperimento, o Ideogram.

Ecco il prompt per generare la prima immagine: “Antiche rovine di pietra invase da rampicanti, con crepe nelle strutture e la natura che si riappropria dello spazio, circondate da una fitta giungla“.

Ora il prompt per generare la seconda immagine: “Lo skyline di una città futuristica con eleganti grattacieli metallici, luci al neon che si riflettono nel cielo scuro“.

Ecco il prompt per creare la transizione senza interruzione tra le due immagini per Runway: “Una panoramica crescente mentre le antiche rovine si fondono lentamente con i grattacieli futuristici. Le piante rampicanti si ritirano mentre le luci al neon iniziano a pulsare e le strutture in pietra vengono assorbite in torri di metallo scintillante. La giungla si trasforma in un paesaggio urbano high-tech, completo di ologrammi luminosi“.

Nel complesso, nel nostro esperimento, nonostante la fusione graduale tra grattacieli e rovine non sia perfetta, la qualità del risultato è comunque degno di nota. Chiunque può provare questo prompt e valutare da sé. Questo nuovo aggiornamento di Runway Gen-3 dimostra le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel generare una transizione creativa tra elementi diversi, con effetti visivi di notevole impatto.

Attualmente, questa funzione non è più disponibile per gli utenti free, è necessario sottoscrivere uno dei piani a pagamento. Quello più popolare è il piano Standard da 12 dollari, una cifra tutto sommato abbordabile per fare qualche prova.

Questo post pubblicato su X da Runway dà un’idea di come funziona Gen-3 Alpha Turbo.

You can now provide both first and last frame inputs for Gen-3 Alpha Turbo. Available for all users on web in both horizontal and vertical aspect ratios. pic.twitter.com/JsdEqGYf3P — Runway (@runwayml) October 8, 2024

Runway Gen-3, video coinvolgenti per il cinema, il marketing e la didattica

Grazie alle sue capacità avanzate di generazione di video, ai controlli personalizzati e alla possibilità di creare modelli su misura, Runway Gen-3 può trovare applicazione in diversi settori e aree, in primis nel mondo del cinema.

Gli strumenti di Runway AI, in effetti, sono già stati utilizzati con successo dai montatori di “Everything Everywhere All at Once” per produrre effetti visivi dinamici e d’impatto. Ma la capacità del modello Gen-3 di generare contenuti coerenti e visivamente accattivanti può aiutare anche gli addetti al marketing a raccontare storie di brand avvincenti, così come le aziende a creare video in linea con il proprio marchio, un aspetto cruciale per aumentare il coinvolgimento dei consumatori.

Senza escludere il settore dell’istruzione. Il modello potrebbe essere utilizzato per creare video didattici coinvolgenti e interattivi, per presentare argomenti complessi in modo accattivante. Gli educatori, infatti, potrebbero sfruttare questo strumento per produrre contenuti visivi di alta qualità che migliorino le esperienze di apprendimento per diversi stili di apprendimento.