Come usare il generatore di video AI Kling gratis

Kling AI è un generatore di video AI sviluppato dalla società cinese Kuaishou. Inizialmente, era accessibile solo agli utenti cinesi, richiedendo un numero di telefono della Cina per la registrazione. Ora, con il lancio della versione 1.0 a livello globale, Kling AI ha rimosso tali restrizioni geografiche, rendendo la piattaforma disponibile in tutto il mondo.

Gli utenti di qualsiasi paese possono registrarsi sul sito di Kling semplicemente fornendo un indirizzo email, senza la necessità di un numero di telefono cinese. In questo modo chiunque può provare questo incredibile generatore di video AI, in grado i competere con soluzioni simili come Sora di OpenAI, che per il momento non è aperto al pubblico.

Kling AI, cos’è e come funziona

Kling è un generatore di video AI all’avanguardia sviluppato da Kuaishou, un’azienda di Pechino che fa concorrenza a TikTok. Kling consente agli utenti di creare video gratuitamente della durata massima di 10 secondi, con 30 fotogrammi al secondo, con una risoluzione di 1080P e aspect ratio flessibile.

L’azienda afferma che il generatore video eccelle nella comprensione della fisica e nella modellazione accurata di movimenti complessi. A titolo di esempio, Sora richiede otto unità di elaborazione grafica (GPU) NVIDIA A100 in funzione per oltre tre ore per produrre una clip di un minuto. Ogni NVIDIA A100 costa oltre 10.000 dollari.

Al momento dell’iscrizione, gli utenti ricevono 66 crediti giornalieri gratuiti per la creazione di video. La piattaforma supporta la generazione di video da testo a video (text-to-video) e da immagine a testo (image-to-video).

I tempi di generazione si aggirano in media intorno ai 5 minuti per video. Per un filmato di 5 secondi a 30 fps, si tratta di circa 1 minuto al secondo di video, o mezzo secondo per fotogramma. Questa velocità è degna di nota, considerando che i generatori di immagini AI tradizionali spesso impiegano diversi secondi per produrre una singola immagine ad alta risoluzione. Kuaishou ha dichiarato che la generazione di video più lunghi sarà disponibile in un aggiornamento futuro.

Le caratteristiche principali di Kling AI

Kling AI è estremamente versatile. Gli utenti possono scegliere tra tre risoluzioni video: un formato quadrato 960×960, 720p orizzontale e 720p verticale. La piattaforma vanta anche una funzione di controllo della telecamera, che consente agli utenti di selezionare movimenti statici, orizzontali, verticali, rolling, ecc.

Il supporto multilingue è già presente, con test che confermano risultati di alta qualità per le richieste in inglese e mandarino.

Gli utenti possono anche perfezionare le loro creazioni regolando l’equilibrio tra creatività e pertinenza (Creativity e Relevance). L’orientamento verso la pertinenza garantisce una maggiore aderenza alla richiesta, mentre la creatività può produrre risultati più fantasiosi e di grande impatto visivo. La piattaforma accetta anche suggerimenti negative, che sono potenzialmente in grado di migliorare l’accuratezza.

Come creare un video AI con Kling

Per iniziare a usare il generatore di video, basta collegarsi al sito ufficiale di Kling AI e creare un account. Una volta loggati, fare clic sulla scheda “AI Videos“. Si verrà reindirizzati al Kling Creative Space, dove si potrà descrivere il video che si desidera creare.

Nella sezione delle impostazioni è possibile regolare il livello di creatività, la modalità, la lunghezza e il rapporto dei fotogrammi (frame ratio).

La piattaforma ha adottato delle precauzioni per evitare abusi e utilizzi non etici. In particolare Kling AI impedisce di creare video che rappresentino scene violente, personaggi famosi o contenuti per adulti. Il generatore perciò, bloccherà automaticamente le richieste relative a contenuti non consentiti.

I limiti di Kling AI

A prima vista, la qualità è davvero buona, ma a volte i movimenti risultano innaturali ed è necessario più tempo di quello dichiarato per generare un video breve di 5 secondi, che può richiedere anche 12 minuti per essere completato, il che è relativamente tanto rispetto ad altri generatori di video AI gratuiti in circolazione come Dream Machine di Luma Labs.

Inoltre, il modello può soffrire di coerenza spaziale e a volte i testi non sono scritti in modo chiaro.

Kling AI supporta anche la generazione di video da un’immagine preesistente. Ad esempio, si può caricare l’immagine di un’auto generata con Midjourney e chiedere a Kling di animarla. Il risultato può essere impressionante, con l’aggiunta di fumo sullo sfondo e riflessi realistici sul terreno bagnato.

Ogni generazione di video utilizza 10 crediti dei 66 crediti giornalieri gratuiti, il che significa che è possibile creare fino a sei video al giorno con un account gratuito. La funzione di abbonamento è ancora in fase di sviluppo, quindi tutti gli utenti attualmente operano con crediti gratuiti. Questi crediti scadono dopo 24 ore e si possono monitorare cliccando sull’icona del credito residuo. Qui per saperne di più sull’uso e l’acquisizione di crediti.

Kling AI è migliore di Sora?

In base ai test di diversi utenti, sembra che Kling AI – allo stato attuale delle cose – non sia migliore di Sora. Sebbene la qualità video di Kling sia paragonabile a quella di Gen-3 Alpha di Runway o di Dream Machine, ci sono ancora alcuni problemi. Inoltre, Kuaishou ha commercializzato Kling per simulare le caratteristiche fisiche del mondo reale, creando video conformi alle leggi fisiche, ma alcuni video appaiono ancora innaturali.

Inoltre, la versione pubblica attualmente genera solo video di 5 secondi, una limitazione significativa rispetto alla capacità dichiarata di 2 minuti. Nel complesso tuttavia, è entusiasmante vedere Kling ora disponibile per un pubblico globale. È comprensibile che non si possa dare la possibilità di generare video AI illimitati a tutti gli utenti, ma i sei crediti di generazione giornalieri sono più che sufficienti per testare lo strumento.

Programma di abbonamento e nuove funzionalità in vista per Kling AI

La versione 1.0 è solo l’inizio per Kling AI. Kuaishou ha in programma di implementare funzioni avanzate nei prossimi aggiornamenti, tra cui una modalità per la produzione di video ad alta definizione, tempi di generazione più lunghi, aggiunta di fotogrammi finali nelle conversioni da immagine a video e diversi movimenti della telecamera. Naturalmente, è in arrivo anche un programma di abbonamento per aumentare i crediti di generazione giornalieri.

Insomma, la Cina sembra essere molto avanti rispetto alla concorrenza. Attualmente, infatti, nessun’altra piattaforma è in grado di offrire questo insieme di strumenti creativi in un unico luogo.