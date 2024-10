I migliori generatori di video AI per il 2024 da provare subito

L’editing video può essere laborioso, ma i generatori di video AI possono aiutare a risparmiare tempo e fatica. Ecco una panoramica dei migliori generatori di video AI (text-to-video) che possono aiutare a creare video straordinari in pochi minuti, senza alcuna competenza di editing.

Come funzionano i generatori AI text-to-video

I generatori text-to-video consentono di produrre brevi video a partire da una descrizione testuale inserita dall’utente, il cosiddetto “prompt“. Funzionano tramite algoritmi di intelligenza artificiale addestrati su milioni di video, immagini e clip audio. Il testo fornito come input viene analizzato e successivamente, il sistema attinge al suo vasto dataset di elementi multimediali per trovare clip video e audio adatte a rappresentare il contenuto del testo. Infine, le clip recuperate vengono montate in una sequenza automatica che rispecchia il testo inserito.

L’intero processo di generazione del video, dall’analisi del testo al montaggio, richiede pochi minuti. È possibile ottenere contenuti accattivanti anche inserendo solo poche frasi. I generatori text-to-video rappresentano quindi uno strumento potente per creare contenuti video originali in modo rapido, senza possedere particolari competenze tecniche o un’intera troupe per girare.

Non a caso i generatori video sono una delle applicazioni più promettenti dell’AI nel campo della produzione multimediale e anche Hollywood se ne è accorta… L’intelligenza artificiale, infatti, sta conquistando anche il cinema e persino il regista di Titanic. James Cameron è appena entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Stability AI.

8 generatori AI per creare video senza sforzo

La presenza di video sul proprio sito web o sul blog può aumentare il traffico, il coinvolgimento e le conversioni. Tuttavia, molti non possiedono competenze tecniche, e soprattutto non hanno il tempo per farlo. Ed è qui che entrano in gioco i generatori di video AI.

I software per il montaggio video, infatti, sono troppo complicati per gli utenti che non hanno esperienza di editing. Anche se non si è dei principianti, si devono spendere ore per imparare a usare ogni strumento prima di creare qualcosa di veramente coinvolgente.

1. GliaCloud

GliaCloud permette di creare video dall’aspetto professionale a partire da contenuti testuali esistenti in pochi minuti. Non sono necessarie attrezzature speciali o conoscenze pregresse di software di editing video. È sufficiente caricare l’articolo o inviare l’URL del post per creare automaticamente un video accattivante.

È possibile visualizzare in anteprima e modificare lo script prima di generare un file video di qualità HD pronto per essere caricato sul sito web o sui canali di social media.

2. Invideo

Invideo è un altro generatore di video AI che crea video a partire dal testo. Questo strumento consente di creare facilmente video di qualità in pochi minuti, utilizzando modelli già progettati e animati in modo professionale.

Tutto ciò che si deve fare è aggiungere il testo, selezionare un modello adatto alle proprie esigenze o personalizzarlo, e scaricare il prodotto finito o condividerlo direttamente su siti di social media come YouTube, Facebook e Instagram.

È possibile utilizzare questo strumento per creare tutti i tipi di video, tra cui meme, video promozionali, presentazioni, testimonianze, e molto altro ancora.

3. Pictory

Chi ha sempre sognato di convertire facilmente contenuti video o testuali di lunga durata in video brevi e condivisibili per i social media, apprezzerà sicuramente Pictory, che permette di farlo facilmente.

Una volta iscritti, basta caricare il testo o video di lunga durata e Pictory lo trasformerà in una storia visiva breve e coinvolgente, perfetta per essere condivisa su Facebook, Instagram o X. Pictory consente anche di rimuovere automaticamente le parole di riempimento e i silenzi in pochi clic.

4. Designs AI

Designs AI utilizza l’intelligenza artificiale per generare automaticamente video dall’aspetto professionale. È sufficiente iscriversi, incollare il testo, selezionare il settore di riferimento, scegliere la lingua e selezionare la voce fuori campo. Il risultato sarà un messaggio accattivante che catturerà l’attenzione, capace di raccontare la propria storia con audio e immagini potenti. Inoltre, è possibile ottenere gli stessi risultati in oltre 20 lingue.

Si può usare Designs AI per ridimensionare i video per Facebook, Instagram, X o TikTok, per ottenere il massimo dalle proprie strategie di marketing sulle piattaforme dei social media. Inoltre, consente anche di creare loghi, banner e voci fuori campo in pochi minuti.

5. Wisecut

Wisecut è uno strumento di editing video AI progettato per facilitare il processo di creazione dei video. È possibile utilizzarlo per rimuovere pause troppo lunghe, aggiungere musica di sottofondo e includere sottotitoli per creare video coinvolgenti. Questo tool consente anche di raggiungere un pubblico più ampio sfruttando la sua funzione di traduzione automatica.

Inoltre, Wisecut genera uno storyboard basato sul discorso inserito, consentendo di modificare facilmente il video modificando il testo. È possibile utilizzare questo generatore AI per i video di YouTube, i vlog o i corsi online.

6. DeepBrain AI

DeepBrain AI è un altro generatore AI da testo a video potente e facile da usare che può far risparmiare tempo e denaro. Come gli altri strumenti di questo elenco, non è necessario avere esperienza di editing per generare i video, il che lo rende un eccellente editor di video online per i principianti.

Tutto ciò che si deve fare è inserire il testo, scegliere un modello e un avatar. DeepBrain AI si occuperò di fare tutto il resto, creando un video straordinario in pochi minuti.

Potete anche personalizzare il vostro video aggiungendo una musica di sottofondo, scegliendo tra la vasta gamma di immagini stock, caricando le vostre foto e persino generando i sottotitoli. La ciliegina sulla torta è che non è necessario scrivere la sceneggiatura da soli, perché DeepBrain AI può generare automaticamente la sceneggiatura utilizzando ChatGPT.

7. Runway

Con gli strumenti AI sempre più potenti, non è più necessario disporre di una videocamera per creare video. Runway sta rivoluzionando la creazione di video con i suoi potenti strumenti di AI generativa, creando video di alta qualità a partire da testi.

Ad esempio, è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale Gen-2 di Runway per generare video da zero, cioè senza un’immagine di riferimento. Tutto ciò che bisogna fare è descrivere ciò che si desidera vedere nel video. La propria immaginazione e i suggerimenti dell’IA possono dare vita a qualsiasi cosa.

8. Colossyan

Colossyan è un generatore di video AI che aiuta a produrre contenuti video per l’apprendimento o la formazione, a partire da un testo, senza alcuna esperienza di editing.

Dopo la registrazione per la prova gratuita, è possibile digitare o incollare il testo, scegliere un avatar AI e generare il video in pochi minuti. Per accelerare il processo, si può anche utilizzare uno dei modelli curati preimpostati. Inoltre, è possibile aggiungere un tocco personale ai video cambiando o personalizzando lo sfondo, i testi, le forme, le transizioni e aggiungendo musica. Una volta che il video è pronto, è sufficiente scaricarlo e condividerlo.

I contenuti video alla portata di tutti

L’intelligenza artificiale, senza alcun dubbio, ha democratizzato l’accesso all’editing video. I generatori AI, infatti, consentono di creare contenuti multimediali di alta qualità senza dover passare ore a modificarli da soli. Un bel traguardo!