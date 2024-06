Che cos'è Ideogram e come si usa per generare immagini AI

Ideogram è un generatore di immagini AI in grado di creare qualsiasi cosa, da opere d’arte a foto e diagrammi realistici, sulla base di una semplice richiesta di testo.

Come gli altri modelli text-to-image, utilizza reti neurali di deep learning per comprendere la relazione tra testo e immagini, consentendo di creare immagini che corrispondono alla descrizione fornita.

Come funzionano i generatori di immagini AI

I generatori di immagini AI come Ideogram o DALL-E di OpenAI, tanto per citare un altro illustre modello text-to-image, vengono addestrati facendo analizzare loro grandi quantità di immagini insieme alle descrizioni testuali relative a quelle immagini. Ad esempio, l’AI potrebbe vedere contemporaneamente l’immagine di un cane e la didascalia “un cane Jack Russell seduto sull’erba“.

Analizzando milioni di queste coppie immagine-testo, l’intelligenza artificiale impara le relazioni tra gli elementi visivi di un’immagine (cani, erba, colori, posizioni, ecc.) e il testo che li descrive. Dopo questo lungo addestramento, quando l’utente fornisce una descrizione testuale come “un coniglio bianco seduto in giardino“, il generatore di immagini AI è in grado di capire gli elementi importanti da includere nell’immagine (coniglio, bianco, seduto, giardino) e generare l’immagine corrispondente, basandosi sulle relazioni apprese durante l’addestramento.

In poche parole, analizzando grandi quantità di immagini e testi insieme, questi sistemi AI apprendono come tradurre una descrizione testuale negli elementi visivi di un’immagine.

Ideogram AI è gratuito?

Sì, Ideogram consente agli utenti di generare gratuitamente fino a 20 serie di quattro immagini al giorno. Le immagini generate degli utenti free vengono inserite nella “coda lenta”, il che significa che c’è un ritardo tra la richiesta testuale (il cosiddetto “prompt“) le generazioni. Il tempo di attesa per le immagini , infatti, varia in base alla capacità disponibile di Ideogram.

Ideogram propone anche dei piani di abbonamento. Il piano base, al costo di 7 dollari al mese, consente di inserire 100 richieste nella coda lenta e 400 richieste nella coda prioritaria. Chiaramente, la coda prioritaria di Ideogram consente una generazione più rapida con tempi di attesa più brevi.

Inoltre, i crediti per la coda prioritaria possono essere acquistati come add-on. Il piano base consente agli utenti di accedere all’Ideogram Editor, che permette di ritagliare, ridimensionare, modificare e apportare ulteriori modifiche. Può anche essere utilizzato per progettare la composizione visiva dell’immagine da zero.

Il piano Plus, al costo di 16 dollari al mese, consente di inserire fino a 1000 messaggi nella coda prioritaria e un numero illimitato di messaggi nella coda lenta, oltre alla generazione privata. Il piano Pro, costa 48 dollari al mese. Consente di inserire 3000 messaggi nella coda prioritaria e include una nuova funzione per la generazione di massa con caricamento di CSV, in arrivo a breve.

Come usare Ideogram AI

Ideogram AI può essere utilizzato da chiunque sia interessato alla creazione di immagini; la piattaforma dichiara di essere una “società con la missione di aiutare le persone a diventare più creative“.

I creatori di contenuti online possono usare Ideogram per generare immagini accattivanti per i social media, mentre i graphic designer possono usare il generatore per fare brainstorming di concetti iniziali, esplorare idee di design o creare mockup.

Ideogram può essere utilizzato anche da insegnanti e studenti per creare immagini accattivanti da inserire in lezioni o progetti scolastici. Ad esempio, con il prompt “Una cellula animata con mitocondri e nucleo“, l’AI può generare un’immagine utile per spiegare la biologia.

Chi coltiva hobby e interessi può usarlo per esplorare la computer grafica, generando scene creative legate alle proprie passioni, ad esempio un paesaggio spaziale per un appassionato di astronomia. Insomma, indipendentemente dallo scopo, Ideogram è molto semplice da usare: basta inserire una descrizione testuale e lui occuperà di tutto il resto!

Ecco come utilizzare Ideogram:

Andare sul sito web di Ideogram;

Registrarsi utilizzando il proprio account Google o ID Apple;

Scegliere e inserire un nome utente quando richiesto. Tenere presente che il nome utente di Ideogram AI sarà pubblico, così come l’immagine del profilo dell’account Google o ID Apple.

Digitare il testo richiesto nella barra di ricerca in cima alla pagina (i prompt in inglese restituiscono risultati migliori). Qui è possibile anche selezionare il rapporto di aspetto e attivare o disattivare il “ Magic Prompt “. Magic Prompt migliora automaticamente la richiesta per migliorare la qualità dell’immagine finale;

“. Magic Prompt migliora automaticamente la richiesta per migliorare la qualità dell’immagine finale; Fare clic su Genera. Dopo aver atteso qualche istante durante la generazione, Ideogram fornirà quattro immagini;

Fare clic con il tasto destro del mouse e fare clic su Salva con nome per scaricare l’immagine preferita. Oppure fare clic sui tre puntini in basso a destra dell’immagine;

Qui è possibile riprovare o rielaborare l’immagine in base a ulteriori richieste. È inoltre possibile aggiungere l’immagine al proprio profilo, mettere un like all’immagine e impostarla come privata se si è utenti del piano Plus.

Ideogram AI è sicuro?

Ideogram AI è sicuro come molti altri strumenti di generazione di immagini AI, ma come per qualsiasi servizio online, è bene essere cauti con i propri dati personali e considerare i potenziali problemi di copyright nell’utilizzo delle immagini generate per qualsiasi lavoro commerciale.

È inoltre importante notare che con un account gratuito non è possibile cancellare alcuna immagine da Ideogram AI. Quindi, una volta generata un’immagine, questa rimane per sempre, anche se si desidera rimuoverla.

Prima di accettare i termini e le condizioni, è necessario esaminare attentamente l’informativa sulla privacy di Ideogram per assicurarsi di essere soddisfatti dei dati raccolti.

L’informativa sulla privacy afferma che, nonostante Ideogram compia ragionevoli sforzi per garantire la sicurezza, nessun sistema è perfetto o è impenetrabile. Esiste sempre la possibilità (seppur remota) che vi siano falle o vulnerabilità. Per questo motivo Ideogram non può garantire una sicurezza al 100%, intesa come immunità assoluta da qualsiasi tipologia di attacco o violazione dei dati.

Proprio per questi motivi, l’azienda raccomanda agli utenti di adottare alcune misure di buona igiene di cybersecurity. Ad esempio installare programmi antivirus, fare attenzione a possibili truffe via email (phishing) ecc.

I limiti di Ideogram

Ideogram, come altri software di intelligenza artificiale per generare immagini, è uno strumento molto potente che può semplificare il lavoro creativo di artisti e designer. Permette di realizzare immagini partendo da semplici descrizioni testuali. Tuttavia, al momento questi strumenti presentano ancora alcuni limiti evidenti.

Ad esempio, hanno difficoltà a generare correttamente il testo all’interno delle immagini, inserendo a volte caratteri o parole incomprensibili. Inoltre, possono creare incongruenze o imprecisioni nei dettagli visivi delle immagini, come aggiungere dita in più a una mano o ombre che non hanno senso. Insomma, non sempre i risultati sono logici al 100%.

Ma, con i continui miglioramenti di questa tecnologia, è probabile che questi limiti vengano via via superati, rendendo gli strumenti sempre più precisi e affidabili. Quindi ci si aspetta che in futuro l’utilizzo dell’AI per la creazione artistica e di contenuti, ad esempio nella pubblicità o nell’editoria, vedrà una diffusione sempre maggiore.