In Russia, il mining consuma più dell'agricoltura

La posizione ad oggi assunta dalla Russia nei confronti delle criptovalute non è del tutto chiara. Da una parte, questi asset non sono ancora riconosciuti come metodi di pagamento legali (anche se le cose sono destinate a cambiare), dall’altra le sanzioni imposte dalla comunità internazionale in seguito all’esplosione della guerra in Ucraina sembrano aver spinto Mosca a cercare opportunità e strade da percorrere nelle potenzialità della finanza decentralizzata. In questo scenario, dai contorni non ben definiti, le operazioni di mining non si sono mai fermate.

Il mining consuma il 2% dell’elettricità in Russia

Ad agosto 2021, il paese era al terzo posto nel mondo per contributo all’hash rate globale di Bitcoin, con una quota pari all’11,2%. La percentuale è scesa di recente al 4,55%, facendo scivolare il territorio fuori dal podio dietro a Kazakistan, Cina e Stati Uniti. Ciò nonostante, l’attività assorbe oggi oltre il 2% del consumo elettrico nazionale. Un quantitativo enorme, superiore rispetto a quello attribuito all’industria dell’agricoltura. A ufficializzarlo è Mikhail Mishustin, primo ministro della Federazione.

Sapete quanto impattano gli addetti al mining sulla mappa della produzione elettrica nel nostro paese? Ve lo dico: oltre il 2%. È più di quanto fa registrare il conto elettrico dell’industria legata all’agricoltura. Non possiamo non riconoscere il mining, in questo senso, come un’attività industriale o un’industria vera e propria.

Un dettaglio non da poco, di cui il Cremlino dovrà necessariamente tenere conto nel definire l’impianto normativo inerente a mining e criptovalute in generale. A tal proposito, la banca centrale continua a invocare un ban completo. Qualsiasi sia la decisione presa al termine delle discussioni, in un senso o nell’altro, non potrà che avere ripercussioni sull’intero ecosistema.

