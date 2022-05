Binance: dopo l'Italia, tocca al Kazakistan

Se ancora servisse una dimostrazione del fatto che il mondo della criptovalute sia oggetto di una profonda (e rapida) metamorfosi, eccola: il numero uno dell’exchange più grande al mondo per volume di transazioni gestite, Binance, è impegnato in un tour planetario al fine di stringere accordi, memorandum d’intesa e relazioni diplomatiche. Dopo la sua recente prima visita in Italia, CZ è volato oggi in Kazakistan. In meno di un anno è cambiato tutto.

Nella capitale Nur-Sultan ha incontrato Kassym-Zhomart Tokayev (presidente del paese) e Bagdat Musin (ministro per lo sviluppo digitale). Fra i temi toccati durante l’incontro, la pianificazione di alcune iniziative necessarie a favorire l’innovazione sul fronte degli asset digitali, anche attraverso la definizione condivisa di un impianto legislativo ad hoc. Tra le realtà locali che beneficeranno della stretta di mano c’è Astana Hub che già riunisce i talenti più in vista del paese.

.@cz_binance paid a visit to Kazakhstan where he had the pleasure of meeting President Kassym-Zhomart Tokayev.

During his trip, an agreement was signed whereby both parties expressed mutual interest in developing virtual asset markets in the country.

— Binance (@binance) May 25, 2022