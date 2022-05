Binance, la pizza, l'ananas: che fail

Le buone intenzioni manifestate dal CEO CZ in occasione della sua recente prima visita in Italia, la volontà dichiarata di costruire un rapporto reciprocamente proficuo con il nostro paese, rischiano di essere spazzate via da una serie di post condivisi dall’account ufficiale Twitter di Binance. Un affronto al buon senso e al decoro culinario che rischia di incrinare irreparabilmente i rapporti tra l’exchange e la community italiana. L’associazione tra la pizza e l’ananas. Occorre forse aggiungere altro? Che fail.

Un’ingiuria che secondo i puristi meriterebbe una presa di posizione più dura e severa rispetto a quella annunciata lo scorso anno da Consob, seppur per ragioni ben differenti. Vediamo cosa rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico (ironicamente, si intende) tra i vertici della piattaforma Binance e la community tricolore.

Tutto ha avuto inizio con il lancio del contest accompagnato dall’hashtag #BinancePizza, avvenuto nei giorni scorsi. Il concorso mette in palio una fornitura annuale di pizza a coloro condividono il post e una fotografia con le proprie creazioni. Insomma, la più classica delle trovate promozionali. Il suggerimento, citiamo testualmente, è: Cucina o acquista una pizza con i condimenti preferiti da CZ: prosciutto e ananas . Evidente, nessuno nell’entourage del CEO lo ha avvisato di quanto l’uscita sarebbe risultata sacrilega per chi ha la fortuna di vivere nel Bel Paese.

Win a year of free pizza! 🍕

How to join:

🔸 Retweet this post & follow @binance

🔸 Bake or buy a pizza with CZ’s favorite toppings (ham & pineapple)

🔸 Share a photo/video with #BinancePizza and #Binance

Get creative! Put the Binance logo or other crypto designs on your pizza.

— Binance (@binance) May 19, 2022