SelfyConto ti dà il 5% annuo lordo e svincoli quando vuoi

Un buon motivo per scegliere SelfyConto è la promozione di oggi che offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, con la possibilità di svincolarle quando lo desideri e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento. È però solo uno dei tanti vantaggi proposti a chi apre il conto corrente di Banca Mediolanum.

Apri SelfyConto: 5% annuo lordo e tanti vantaggi

Ci sono anche il risparmio garantito dallo zero canone di tenuta fino a 30 anni (e per tutti il primo anno), le zero spese per i prelievi eseguiti all’interno dell’area euro, la carta di debito gratis per i primi dodici mesi e la possibilità di effettuare le principali operazioni bancarie senza commissioni: dall’addebito delle utenze ai pagamenti P23, F24, MAV e RAV, dalle ricariche telefoniche ai bonifici SEPA (fino al 31 dicembre 2024). Scopri di più sul sito ufficiale.

Avrai a disposizione un’app mobile semplice e intuitiva, da scaricare su smartphone e tablet Android e iOS (anche su AppGallery per Huawei), attraverso cui gestire ogni aspetto. Inoltre, per l’apertura puoi contare su una procedura smart, coerente con la filosofia del servizio: tutto ciò di cui hai bisogno è un documento di identità, il codice fiscale, il telefono e la tue email. Per l’autenticazione è possibile affidarsi alle credenziali SPID o a una webcam.

Ricordiamo che, la promozione di Banca Mediolanum relativa a SelfyConto che ti offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, è limitata nel tempo. Se sei interessato, ti consigliamo di non lasciarti sfuggire l’occasione: fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli e per capire se si tratta del conto corrente adatto a soddisfare le tue esigenze o quelle della tua famiglia.