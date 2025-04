Conto per freelance, scegliere quello giusto è più semplice: prova gratis Finom

Per aprire un nuovo conto corrente per freelance c’è ora la possibilità di sfruttare la promozione di Finom, sempre più punto di riferimento del settore dei conti online. L’istituto, per i clienti freelance, mette a disposizione tre diversi piani tra cui scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Con il piano Solo è possibile accedere a un conto a canone zero che può rappresentare la soluzione giusta per chi vuole eliminare i costi di mantenimento. In alternativa, ci sono i piani Start e Premium, che mettono a disposizione degli utenti un servizio ricco di vantaggi, con anche la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3%.

Per accedere al conto aziendale per freelance è possibile raggiungere il sito ufficiale di Finom. Per tutti i nuovi clienti c’è sempre la possibilità di richiedere una prova gratuita di 30 giorni.

Perché scegliere Finom

Finom è un conto online che punta a soddisfare i clienti che hanno bisogno di un conto business ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio c’è la possibilità di optare per un conto specifico per i freelance. Questo conto è disponibile in tre versioni:

Solo con canone zero

con canone zero Start con canone di 14 euro al mese

con canone di 14 euro al mese Premium con canone di 34 euro al mese

I costi sono IVA esclusa e legati all’attivazione di un piano annuale.

Finom mette a disposizione dei suoi utenti le carte fisiche e virtuali, con la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% (per ottenere fino a 20 euro di rimborso mensile). Ci sono, inoltre, diversi strumenti per la gestione di contabilità e fatturazione oltre alla possibilità di effettuare transazioni SEPA senza commissioni. Per un quadro completo sul conto per freelance di Finom è sufficiente seguire il link qui di sotto. I piani a pagamento sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni.