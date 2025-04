Guadagnare senza rischi e senza vincoli: ora c'è il Conto Deposito di Klarna

Incrementare il valore della propria liquidità anche senza vincoli e senza dover fare investimenti (con i relativi rischi di andare in perdita) è ora possibile: basta scegliere un Conto Deposito non vincolato, con un buon rendimento e la protezione dei depositi (fino a 100.000 euro per risparmiatore).

La soluzione giusta, in questo caso, è rappresentata da Klarna. L’istituto svedese, ben noto per il suo sistema di pagamento in 3 rate, infatti, mette ora a disposizione degli utenti anche il Deposito flessibile. Si tratta di un Conto Deposito non vincolato che può garantire notevoli guadagni.

Klarna mette a disposizione interessi al 2,4% sulla liquidità, senza alcun vincolo. Gli interessi vengono calcolati ogni giorno e vengono accreditati mensilmente. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Klarna.

Perché scegliere il conto deposito di Klarna

Con il Conto Deposito non vincolato proposto da Klarna è possibile sfruttare un tasso di interesse del 2,4% sulla liquidità depositata, andando così a incrementarne il valore in modo sicuro. I depositi con Klarna sono garantiti dal fondo dei depositi svedese, fino a 1.050.000 corone svedesi (pari a circa 100.000 euro).

Tutto viene gestito tramite l’app di Klarna. Gli interessi sono calcolati ogni giorno e vengono accreditati mensilmente, sul saldo del conto. L’utente è libero di gestire il deposito come preferisce, andando, quindi, ad aggiungere o ridurre i fondi disponibili in base alle proprie necessità.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. In questo modo è possibile aprire il conto con Klarna in pochi minuti e iniziare subito a sfruttare il deposito remunerato garantito dall’istituto, guadagnando in modo sicuro e senza rischi. La promozione è valida solo per un breve periodo.