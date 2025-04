Conto aziendale online: fatturazione elettronica e fino al 3% di cashback con Finom

La scelta del conto aziendale è oggi molto più facile. Grazie a Finom, infatti, è possibile accedere a un conto ricco di vantaggi con la possibilità di scegliere tra soluzioni dedicate a freelance, società e imprese, con piani in abbonamento con vantaggi crescenti e la possibilità di ottenere il 20% di sconto puntando sull’abbonamento annuale. Peri freelance c’è anche una versione a canone zero

Con Finom è possibile accedere a una piattaforma online in grado di garantire una completa gestione di tutti gli aspetti finanziari della propria attività, con la fatturazione elettronica e tanti altri strumenti per la contabilità. C’è anche la possibilità di garantire l’accesso al commercialista.

Da segnalare anche le carte fisiche e virtuali che vengono abbinate al conto, con possibilità di sfruttare fino al 3% di cashback (in base al piano attivato). Per verificare tutte le opzioni disponibili e aprire il conto (con 30 giorni di prova gratuita) più adatto alle proprie necessità è sufficiente visitare il sito ufficiale di Finom, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Finom

Il Conto Finom è la soluzione giusta per aprire un conto aziendale online in grado di offrire tanti vantaggi, con costi contenuti. Disponibile con più piani, Finom mette a disposizione un conto con accesso multi-utente e anche con possibilità di accesso per il commercialista.

Ci sono tanti strumenti per gestire contabilità e fatturazione, compresa la riconciliazione e la fatturazione elettronica. Al conto è possibile abbinare carte VISA fisiche e virtuali, con il cashback fino al 3% (la percentuale di cashback dipende dal piano e solo per le aziende più strutturate c’è un cashback illimitato, fino all’1%).

Da segnalare anche la possibilità di effettuare trasferimenti senza commissioni in area SEPA e pagamenti internazionali con commissioni ridotte. Scegliendo il piano annuale, inoltre, c’è sempre uno sconto del 20% sull’importo del canone. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per attivare la prova gratuita di 30 giorni basta seguire il link qui di sotto.