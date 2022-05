Le criptovalute hanno invaso il forum di Davos

Il gotha dell’economia mondiale riunito in questi giorni a Davos per l’edizione 2022 del World Economic Forum difficilmente potrà ignorare chi è volato in Svizzera con l’obiettivo di promuovere la causa delle criptovalute. Dallo stand che promuove Tether offrendo una pizza ai visitatori fino alla Liquidity Lounge, sono molte le iniziative messe in campo per supportare la causa di exchange e investitori impegnati su questo fronte.

Davos 2022: le criptovalute al World Economic Forum

La volontà è quella di rendere ancora più stretto il legame con le realtà che si muovono entro i confini della cosiddetta economia tradizionale. Una necessità per gli addetti ai lavori, anche in vista dei cambiamenti normativi in arrivo per un settore che poggia su blockchain e infrastrutture decentralizzate.

Sostenere un’adozione su larga scala della tecnologia può aiutare a superare il momento di impasse che ha visto gli asset più importanti di questo ambito flettere in modo significativo nelle ultime settimane. Le ripercussioni sono state inevitabili e pesanti, manifestate anzitutto sui conti di coloro impegnati nel trading.

In una sezione dedicata del sito ufficiale è messa nero su bianco la volontà di supportare l’innovazione e le potenzialità delle criptovalute. Questo, a patto che i benefici siano resi accessibili a tutti.

Il World Economic Forum è impegnato per aiutare a garantire che le blockchain possano decentralizzare in modo sicuro il trasferimento delle informazioni con modalità utili a ridurre la corruzione, a incrementare la fiducia e a potenziare gli utenti. Desideriamo lavorare con partner e membri per far sì che tutti, inclusi coloro messi al margine dalla società, possano beneficiare sia dalle blockchain sia dalle criptovalute.

Sempre con riferimento a Davos 2022 (22-26 maggio), il portale dell’evento ospita un’area sul metaverso. In agenda diverse sessioni in cui affrontare il tema, con un accento sull’esigenza di renderlo un ambito “aperto” e votato all’inclusione. Focus anche su sicurezza e opportunità di monetizzazione attraverso le piattaforme.

