Le criptovalute potrebbero rappresentare una svolta per la Russia

Secondo una recente dichiarazione riportata da Reuters, la Russia potrebbe essere vicina a una svolta economica grazie alle criptovalute. Infatti, attualmente il Paese si trova ad affrontare una crisi importante dovuta alle conseguenze causate dall’attacco mosso contro l’Ucraina.

La sua invasione ha spinto Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite a comminare pesanti sanzioni internazionali. Queste che hanno di fatto isolato la Russia da una buona fetta del mondo. Perciò attualmente sembra che il Governo Russo sia alla ricerca di soluzioni volte ad arginare questa situazione ormai tragica.

Ad aver rivelato le intenzioni della Russia è stato il Ministro dell’Industria e del Commercio Russo. Denis Manturov, è questo il suo nome, avrebbe dichiarato che il Paese potrebbe trovare presto una svolta grazie alle criptovalute:

La Russia prima o poi legalizzerà le criptovalute come mezzo di pagamento e il Governo e la Banca Centrale potrebbero avvicinarsi alla risoluzione delle loro divergenze.

La domanda è quando ciò accadrà e come sarà regolamentato ora che la banca centrale e il governo ci stanno lavorando attivamente.

Ma tutti tendono a capire che… prima o poi questo verrà implementato, in un modo o nell’altro.

Criptovalute: Banca Centrale e Governo Russo potrebbero appianare le divergenze

Da sempre la Banca Centrale Russa è stata contraria alle criptovalute sotto ogni forma. Lo aveva ribadito anche prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina, ma recentemente sembra aver ammorbidito la sua posizione, in precedenza categorica.

Nondimeno, Manturov ha lasciato intendere che il Governo Russo sta lavorando per appianare le divergenze con la Banca Centrale Russa. Da come conosciamo il regime di Vladimir Putin, sarà quest’ultima ad avvicinarsi alle posizioni del Cremlino in materia.

Nella stessa dichiarazione, pubblicata da Reuters, Manturov, a riprova di questo, ha affermato che “i regolamenti per l’uso delle criptovalute sarebbe stati formulati in primo luogo dalla Banca Centrale Russa e poi dal Governo“.

