Russia nega, il giallo e blu dei cosmonauti non è per l'Ucraina

“Alcune volte il giallo è soltanto giallo”, questo dicono quelli della Roscosmos rispondendo alle domande fatte dopo che tre cosmonauti partiti con la Soyuz sono arrivati alla ISS. Niente supporto verso l’Ucraina quindi, paese con cui la Russia è entrato in guerra invadendolo.

I tre cosmonauti sono Oleg Artemyev, Denis Matveev e Segey Korsakov, e come potete vedere nella foto in basso vestivano una tuta di un giallo sgargiante, con addosso i coloro rosso, blu e bianco, colori della bandiera Russa.

Russia: “Alcune volte il giallo è soltanto giallo”

La risposta della Roscosmos evidenza che quel giallo è lo stesso della Bauman Moscow State Technical University, dove tutti e tre i cosmonauti hanno studiato, e il design delle tute era stato deciso da molto tempo, ancor prima di tutto questo.

Per l’esattezza queste tute sono state cucite sei mesi prima della missione, quando nonostante il clima non fosse tranquillo e pacato, non c’era traccia o minaccia di una qualche invasione da parte della Russia verso la nazione dell’Ucraina.

Lo stesso Dmitry Rogozin, a capo dell’Agenzia Spaziale Russa, ha detto che mai e poi mai avrebbe vietato ai suoi tre astronauti di vestire i colori della propria università, sarebbe stata una limitazione troppo grave. I tre cosmonauti, Artemyev, Matveev e Korsakov, sono saliti venerdì sulla Soyuz MS-21 partita dal Cosmodromo di Baykonur nel Kasakhstan, e sono arrivati un paio d’ore dopo sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove passeranno i prossimi sei mesi.

Ricordiamo che il gruppo della ISS è super partes, motivo per cui i tre russi collaboreranno con americani e europei nei vari esperimenti, anche se da qualche giorno la Russia stessa sta minacciando di sganciare il modulo russo dalla ISS, il che porterebbe a una caduta rovinosa della Stazione sulla Terra, un pericolo che sicuramente va evitato ad ogni costo.