Ryanair cambia idea su Starlink dopo aver criticato Elon Musk

Michael O’Leary, il CEO di Ryanair, non ha peli sulla lingua. Ma a sorpresa, ha fatto retromarcia su Starlink. Dopo aver insultato pubblicamente la tecnologia di Elon Musk, sostenendo che le antenne satellitari aumentassero il consumo di carburante e che i passeggeri non fossero disposti a pagare per il Wi-Fi, ora dice che Ryanair potrebbe equipaggiare i suoi aerei con Internet satellitare entro tre-cinque anni. A una condizione: che la tecnologia migliori abbastanza da eliminare il problema aerodinamico.

Starlink arriva sugli aerei di Ryanair, Wi-Fi gratis entro 5 anni

Per capire questa inversione di rotta serve un po’ di contesto. O’Leary aveva dichiarato pubblicamente che Ryanair non era interessata a Starlink per l’aumento del consumo di carburante a causa dall’antenna necessaria per connettersi ai satelliti. L’antenna sul fusoliera comporta una penalità del 2% sul consumo di carburante a causa del peso e della resistenza aerodinamica.

Due percento potrebbe sembrare poco, non per una compagnia costruita attorno all’ossessione per l’efficienza dei costi. Quel 2% si trasforma in milioni di euro bruciati letteralmente in atmosfera. E O’Leary, che ha fatto carriera spremendo ogni centesimo possibile dai costi operativi di Ryanair, non era entusiasta dell’idea.

Questa posizione aveva scatenato uno scambio di frecciatine e insulti tra Elon Musk e Michael O’Leary attraverso social media e testate giornalistiche. Musk aveva persino minacciato di acquisire Ryanair.

Il disgelo diplomatico, con le riserve del caso

Successivamente O’Leary aveva smorzato i toni. Durante una conferenza stampa aveva ammesso che Starlink è un ottimo prodotto, pur ribadendo la sua preoccupazione per il consumo di carburante. Ora però O’Leary va oltre e afferma che Ryanair potrebbe effettivamente adottare servizi come Starlink entro pochi anni. Ma non è una resa incondizionata.

Mentre molte compagnie aeree, tra cui Air France, stanno già installando antenne Starlink sui propri velivoli, O’Leary ha scommesso su un approccio diverso: aspettare che la tecnologia progredisca abbastanza affinché il problema che lo preoccupa non esista più.

Secondo quanto riportato da Reuters, il CEO ritiene che in futuro dovrebbe essere possibile collocare l’antenna nel vano bagagli o nel cono di prua invece che sul fusoliera. Questo eliminerebbe la resistenza aerodinamica e il conseguente spreco di carburante.

In quel caso saremo in grado di offrire la connessione Wi-Fi gratuita ai nostri clienti su tutti i voli Ryanair , ha dichiarato O’Leary. Riteniamo che ciò accadrà entro i prossimi tre-cinque anni.

Secondo O’Leary, i passeggeri non sono disposti a pagare per il Wi-Fi su un volo della durata media di un’ora. Che è probabilmente vero, difficile giustificare un abbonamento Wi-Fi quando sei in aria per sessanta minuti e metà del tempo lo passi a decollare, atterrare, o aspettare che tutti finiscano di imbarcare.

Ma il Wi-Fi gratuito è tutta un’altra storia. Non è un servizio premium per cui pagare extra, è un’amenità inclusa che rende Ryanair leggermente più attraente dei competitor. E se non costa niente in termini di carburante perché l’antenna è integrata senza resistenza aerodinamica, diventa un vantaggio competitivo a costo zero. Tra tre-cinque anni sapremo se la scommessa di O’Leary si rivelerà corretta.