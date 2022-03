Ryanair down, tutto fermo da 24 ore: cosa succede?

Gli utenti Ryanair stanno vivendo ore complicate e dopo quasi 24 ore di difficoltà tutto è apparentemente al palo. Il sito è infatti irraggiungibile e si moltiplicano le segnalazioni da parte di utenti che non riescono ad accedere da remoto ai servizi del gruppo.

Ha tutto inizio nella giornata di ieri, quando Ryanair avverte su Twitter che tra le 15.00 e le 15.45 è previsto un intervento tecnico destinato a portare alcuni disagi.

CUSTOMER UPDATE: Our website/app is undergoing scheduled maintenance from 15:00 until 15:45.

We apologise for any inconvenience this may cause.

— Ryanair (@Ryanair) March 24, 2022