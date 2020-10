Sabato 10 ottobre, terzo giorno di IF2020

Il terzo giorno dell’Internet Festival 2020 è il giorno di Paola Pisano. Inevitabilmente è questo il fulcro di questa giornata: la ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione sarà in collegamento per affrontare i molti temi che riguardano il suo mandato in questa annata tanto complessa. La figura della Pisano è stata cruciale in questi mesi non solo per quel che è stato il ruolo del ministero nello sviluppo dell’app Immuni, ma anche per quel che l’innovazione rappresenta in questa fase di reazione al Covid passando per la digital transformation.

Attorno al tema si confronteranno inoltre Alessandro Vespignani, studioso di epidemiologia computazionale; Paolo De Rosa, Dino Pedreschi e Fosca Giannotti della task force anti Covid; Walter Quattrociocchi, esperto di fake news; Agnese Pini, direttrice de La Nazione e Alberto Floris D’Arcais. La moderazione è affidata al direttore del festival, Claudio Giua.

Ma Internet Festival, come sempre, è denso di appuntamenti ed il tempo a disposizione tra le vie di Pisa non è mai abbastanza: questi alcuni degli appuntamenti suggeriti dal Festival per questa terza giornata della kermesse.