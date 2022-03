SSD 1 TB ultracompatta al prezzo minimo: è già tua

Piccola, molto piccola (6,99×2,92×1,27 centimetri). Leggera, molto leggera (62 grammi). Veloce, molto veloce (1.000 MB/s). Stiamo parlando della SSD da 1 TB della linea Sabrent Rocket NANO oggi protagonista al prezzo minimo storico su Amazon grazie a un forte sconto sul listino.

Sabrent Rocket NANO: SSD 1 TB nel palmo della mano

Racchiusa in un involucro realizzato in lega di alluminio così da garantirne la resistenza nel tempo e alle sollecitazioni, è l’ideale per il backup e il trasferimento dei dati. Lo slot di connessione è USB-C (in dotazione sia il cavo USB-C to USB-C sia quello USB-C to USB-A per il massimo della compatibilità). Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come riportato nella scheda del prodotto, è pienamente compatibile con Windows e macOS. È plug-and-play, dunque per utilizzarla non devi far altro che connetterla, senza passare da installazioni di driver o configurazioni.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB ultraveloce e compatta della linea Sabrent Rocket NANO al prezzo finale di soli 145,13 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se le compri ora, domani sarà da te. Però non perdere tempo, ne sono rimaste poche unità.

