Sabrent Rocket: non una SSD, un razzo (-35%)

Quasi 17.000 recensioni lasciate dai clienti e una valutazione complessiva pari a 4,8/5 stelle, a certificare la qualità del prodotto: stiamo parlando delle SSD NVMe PCIe della gamma Sabrent Rocket, proposte oggi da Amazon con uno sconto fino al 35% sul prezzo di listino. Un’occasione più unica che rara.

La SSD (1 TB) Sabrent Rocket è in forte sconto

Le prestazioni sono di livello assoluto: si arriva alla velocità di 3.450 MB/s in fase di lettura e a 3.000 MB/s in scrittura. In dotazione il software Acronis True Image per clonare unità di storage preesistenti in modo semplice e veloce. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, la SSD da 1 TB della linea Sabrent Rocket è acquistabile in offerta su Amazon al prezzo finale di 109,99 eurp invece di 169,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

In forte sconto anche il modello della stessa gamma con metà della capienza. Eccoli: 512 GB (-17%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.