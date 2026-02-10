Safer Internet Day: aumentano le truffe per anziani

Oggi si celebra il Safer Internet Day, la giornata internazionale istituita nel 2004 dall’Unione europea per informare gli utenti sui rischi che comporta l’uso di Internet. In base alla ricerca di emporia sono in aumento le truffe ai danni di anziani, in quanto la maggioranza di essi non percepisce i pericoli. Ciò è dovuto soprattutto all’uso di dispositivi, app e servizi senza prestare la necessaria attenzione.

In aumento le truffe per over 70

Le truffe online sono di vario tipo. Quelli più frequenti sfruttano falsi siti di e-commerce, post sui social media e investimenti in criptovalute. Secondo le rilevazioni della Polizia Postale, le vittime in Italia sono state oltre 64.000 nel 2025. Riguardano tutte le fasce d’età, ma gli utenti over 70 restano la categoria più vulnerabile e soggetta a questo tipo di attacchi.

Secondo una recente ricerca di emporia, il 75% degli anziani non percepisce il rischio. Quasi tre over 70 su 5 utilizzano dispositivi, app e servizi digitali per diverse attività giornaliera: mantenere i contatti con familiari e amici (77%), gestire i pagamenti online e le operazioni bancarie (52%) o restare aggiornati su temi di attualità (60%).

Proprio questa familiarità con smartphone, app e servizi digitali può portare ad abbassare le difese. I cybercriminali riescono ad ingannare gli utenti più anziani e spesso seguono le loro indicazioni, in particolare quando impersonano agenti di polizia o dipendenti bancari.

Dalla ricerca di emporia emerge tuttavia che gli over 70 sfruttano alcune funzionalità integrate negli smartphone, tra cui il tasto SOS, il blocco delle chiamate sospette, il riconoscimento dell’impronta digitale e la tecnologia NFC per i pagamenti.

Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Italia, ha dichiarato: