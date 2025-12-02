Saily eSIM: la soluzione economica per viaggiare sempre connessi

Se stai programmando il tuo prossimo viaggio, avere una connessione affidabile senza pagare costi di roaming è una delle priorità. Saily propone eSIM economiche, facili da installare e pensate per funzionare in oltre 200 Paesi. Con l’offerta Black Friday, acquistando un piano da 10 GB o più si ottiene gratuitamente anche l’abbonamento NordVPN, una combinazione utile per proteggere privacy e dati durante gli spostamenti.

La gestione avviene interamente dall’app: un’unica eSIM può essere utilizzata per tutte le destinazioni, basta aggiungerle man mano senza installare nuovi profili. Un approccio pratico per viaggiatori frequenti, nomadi digitali e chiunque voglia evitare schede SIM locali o tariffe imprevedibili.

Copertura globale e funzioni avanzate

Saily integra strumenti utili per migliorare l’esperienza in viaggio: posizioni virtuali disponibili in oltre 115 Paesi, blocco degli URL dannosi, ad-blocking per ridurre il consumo dei dati e avvisi automatici quando l’uso supera l’80%. A questo si aggiunge l’assistenza 24/7 in chat, caratteristica non comune tra i concorrenti diretti.

La promozione Black Friday include anche un ulteriore vantaggio: acquistando un voucher si ottiene un 10% di credito extra, da utilizzare per piani locali, regionali o globali. Tra le destinazioni più richieste figurano Emirati Arabi Uniti, Tailandia, India, Maldive, Brasile e Repubblica Dominicana, con prezzi che partono da 2,99 dollari.

Installazione immediata all’arrivo

Attivare la eSIM è semplice:

Si sceglie il piano e si scarica l’app Saily.

Si installa il profilo seguendo la procedura guidata.

La connessione si attiva automaticamente all’arrivo nel Paese o entro 30 giorni dall’acquisto.

Nessuna scheda fisica, nessuna attesa e nessun rifiuto da smaltire. Diversi utenti segnalano velocità che superano i 100 Mbps e una configurazione che richiede meno di un minuto. La comodità di una configurazione da remoto permette di partire già pronti, senza dover acquistare SIM locali appena arrivati. Per conoscere l’offerta completa di Saily eSIM clicca qui.