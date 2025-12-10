Saily eSIM: la soluzione più conveniente per viaggiare connessi

Restare connessi mentre si viaggia è diventato indispensabile, ma le tariffe internazionali continuano a pesare su molti utenti. Saily propone un approccio più semplice e prevedibile: piani dati eSIM a costi contenuti, disponibili in oltre 200 Paesi e attivabili in pochi secondi direttamente dall’app. L’intero processo è digitale e non richiede SIM fisiche, una soluzione che semplifica gli spostamenti e riduce sia i tempi sia le spese collegate alla connessione mobile all’estero.

Piani flessibili e NordVPN inclusa dai 10 GB

L’offerta si articola in pacchetti locali, regionali e globali, con prezzi d’ingresso competitivi per moltissime destinazioni come Tailandia da 2,99, India da 3,99 e Maldive da 14,99.

Un vantaggio rilevante riguarda la sicurezza: con piani da 10 GB o più, Saily include l’accesso a NordVPN, utile per proteggere la connessione sulle reti pubbliche durante gli spostamenti. Le eSIM sono valide su tutti i dispositivi compatibili e si attivano automaticamente all’arrivo.

Voucher a tempo: 10% di credito extra

Oltre ai piani standard, è disponibile un’offerta voucher a tempo limitato: acquistando un credito prepagato, l’importo viene aumentato del 10% senza costi aggiuntivi. Il bonus può essere utilizzato per qualsiasi piano, dal singolo Paese ai pacchetti regionali fino alle soluzioni globali. La ricerca delle destinazioni avviene tramite un motore integrato nell’app, che permette di individuare rapidamente il piano più adatto.

Installazione immediata e strumenti pensati per chi viaggia spesso

Il processo di configurazione è semplice: si seleziona il Paese, si installa la eSIM tramite app e il piano si attiva automaticamente una volta raggiunta la destinazione. Saily include inoltre notifiche per monitorare il consumo — con avvisi all’80% del traffico disponibile — e strumenti per migliorare l’esperienza di navigazione, come il blocco degli URL dannosi e il risparmio dati tramite ad-blocking.

Per conoscere l’offerta completa di Saily eSIM clicca qui.