 Saily Ultra: il codice che ti fa risparmiare sulla eSIM con GB illimitati
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Saily Ultra: il codice che ti fa risparmiare sulla eSIM con GB illimitati

Inserisci il nostro codice prima di effettuare l'ordine e risparmia sull'attivazione di Saily Ultra: avrai una eSIM con GB illimitati.
Saily Ultra: il codice che ti fa risparmiare sulla eSIM con GB illimitati
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Inserisci il nostro codice prima di effettuare l'ordine e risparmia sull'attivazione di Saily Ultra: avrai una eSIM con GB illimitati.

Qui è dove ti aiutiamo a risparmiare sulla eSIM di Saily Ultra che include GB illimitati per navigare e comunicare in tutto il mondo senza doverti preoccupare delle spese di roaming e senza dover cambiare la scheda. Per sbloccare lo sconto ti basta scegliere la formula più adatta a te e inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare l’ordine. Tutto qui, non serve altro.

Attiva Saily Ultra e risparmia

eSIM: il nostro codice sconto per Saily Ultra

È compatibile con le reti degli operatori presenti in oltre 121 paesi a livello globale. Vale a dire che appena atterrato, indipendentemente dalla tua destinazione, potrai collegarti a internet, cercare informazioni online, mandare e ricevere messaggi, chiamare e videochiamare con WhatsApp o con la tua applicazione preferita. Fai un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti i dettagli.

Saily Ultra è la eSIM con GB illimitati

I vantaggi inclusi in Saily Ultra non si limitano però al traffico dati senza limitazioni. Ce ne sono molti altri pensati per chi viaggia: dalla possibilità di accedere alle lounge aeroportuali durante le attese dei voli al fast-track per saltare le code ai controlli, senza dimenticare l’integrazione di strumenti e funzionalità come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni.

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% sulla spesa è digitare il codice PUNTO10 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Vedrai così il prezzo scendere in un istante e potrai completare l’ordine approfittando di un risparmio significativo. Scegli la formula che preferisci tra Standard, Plus e Premium, ognuna ha caratteristiche diverse e studiate per soddisfare esigenze differenti.

Il codice PUNTO10 taglia il prezzo di Saily Ultra

Attiva Saily Ultra e risparmia

Saily e la sua opzione Saily Ultra sono servizi gestiti da Nord Security, realtà nota soprattutto per la Virtual Private Network globale di NordVPN. Questo garantisce un’attenzione particolare alla tutela della privacy e alla sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
19 mar 2026
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