Saily Ultra: il codice che ti fa risparmiare sulla eSIM con GB illimitati

Qui è dove ti aiutiamo a risparmiare sulla eSIM di Saily Ultra che include GB illimitati per navigare e comunicare in tutto il mondo senza doverti preoccupare delle spese di roaming e senza dover cambiare la scheda. Per sbloccare lo sconto ti basta scegliere la formula più adatta a te e inserire il nostro codice esclusivo PUNTO10 prima di effettuare l’ordine. Tutto qui, non serve altro.

eSIM: il nostro codice sconto per Saily Ultra

È compatibile con le reti degli operatori presenti in oltre 121 paesi a livello globale. Vale a dire che appena atterrato, indipendentemente dalla tua destinazione, potrai collegarti a internet, cercare informazioni online, mandare e ricevere messaggi, chiamare e videochiamare con WhatsApp o con la tua applicazione preferita. Fai un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti i dettagli.

I vantaggi inclusi in Saily Ultra non si limitano però al traffico dati senza limitazioni. Ce ne sono molti altri pensati per chi viaggia: dalla possibilità di accedere alle lounge aeroportuali durante le attese dei voli al fast-track per saltare le code ai controlli, senza dimenticare l’integrazione di strumenti e funzionalità come NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni.

Tutto ciò che devi fare per ottenere uno sconto del 10% sulla spesa è digitare il codice PUNTO10 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Vedrai così il prezzo scendere in un istante e potrai completare l’ordine approfittando di un risparmio significativo. Scegli la formula che preferisci tra Standard, Plus e Premium, ognuna ha caratteristiche diverse e studiate per soddisfare esigenze differenti.

Saily e la sua opzione Saily Ultra sono servizi gestiti da Nord Security, realtà nota soprattutto per la Virtual Private Network globale di NordVPN. Questo garantisce un’attenzione particolare alla tutela della privacy e alla sicurezza.