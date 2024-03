Saints Row (PS5): lo sconto è FUORI DI TESTA, il gioco anche

Se stai cercando un gioco davvero fuori di testa, ti segnaliamo che la Day One Edition di Saints Row per PS5 è in sconto del 79% su Amazon. Oggi è in vendita sull’e-commerce al prezzo finale di soli 14,98 euro, davvero nulla se si considera la massiccia dose di divertimento che offre.

79% di sconto su Saints Row per PS5

Sviluppato dalla software house Volition per sfruttare al meglio le potenzialit della console di casa Sony e pubblicato da Deep Silver, è il reboot della celebre serie, ambientato nella città immaginaria di Santo Ileso, basata nemmeno troppo vagamente su Las Vegas. Per quanto riguarda la campagna principale, segue la storia di quattro amici che decidono di fondare la loro banda (non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa). Include i contenuti aggiuntivi dell’espansione Idols Anarchy Pack e molto altro ancora. Sei pronto all’avventura? Dai uno sguardo a tutti i dettagli nella scheda del gioco.

Al prezzo finale di soli 14,98 euro, la Day One Edition di Saints Row per PS5 è imperdibile. Lo sconto del 79% è applicato in automatico, non servono coupon né codici da inserire. All’uscita è stato ben accolto dal pubblico e dalla critica del settore videoludico, grazie soprattutto alla qualità del gameplay e all’approccio open world che consente di esplorare in tutta liberà la grande mappa, alla ricerca di tutti i suoi segreti e delle missioni secondarie da portare a termine.

Il titolo è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a casa in un giorno. In altre parole, se lo ordino subito, potrai iniziare a giocare già entro domani, immergendoti nel mondo di Santo Ileso da cui sarà difficile uscire.