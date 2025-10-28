Saldi di Halloween Godeal24: Office 2021 Pro a soli 31,25€, 11 Pro a 13,25€!

Siamo quasi nell’ultimo trimestre del 2025. Come procede il tuo lavoro e i tuoi studi quest’anno? Ti sei reso conto che sia tu che il tuo computer dovete essere al massimo delle prestazioni per gestire la stagione più impegnativa? MS Office Professional 2021 include una solida suite di strumenti che conosci e ami, ridisegnata per avere un’interfaccia utente più amichevole. Giusto in tempo per il Q4, la vendita di software per Halloween di Godea24 è qui per offrirti una licenza perpetua per Office 2021 Pro a 31,25 € (di listino sarebbero 249€)! MS Office 2021 Professional include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access e Teams (versione gratuita). Questa edizione potrebbe risalire al 2021, ma gli strumenti sono stati riprogettati per funzionare per tutti, dai designer agli analisti di dati. Sarai in grado di scrivere, organizzare dati e contenuti, visualizzare visivamente idee complesse e comunicare tramite e-mail e video. Include anche più app rispetto alla versione 2024 e non richiede costosi canoni di abbonamento mensili. Ottieni di più spendendo meno! Office 2021 Pro parte da 26€/PC da un pacchetto multi-chiave! Questo affascinante affare sta per svanire, quindi prendi il tuo potenziamento prima che passi l’ora delle streghe.
Nessun trucco, tutto dolcetto: aumenta la produttività con MS Office a basso costo!
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 31,25€
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 2 chiavi – 59,50 € (solo 29,70 €/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 chiavi – 81,75€ (solo 27,05€/chiave)
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 130€ (solo 26€/PC)
- Chiave Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
- Office 2021 Home and Business per Mac – 59,29 €
- Office 2019 Home and Business per Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home & Office per PC/Mac – 149€
Win 11 Pro, rilasciato insieme a Office 2021, è un’accoppiata perfetta. L’aggiornamento a Win 11 Pro ora costa solo 13,25 €, il che ti garantisce la protezione e l’accesso a nuove funzionalità di produttività e sicurezza come BitLocker e TPM 2.0 per l’integrazione di AI Copilot. Non perdere questa spettrale buona opportunità per proteggere il tuo sistema e sbloccare nuove potenti funzionalità!
Un incubo per il tuo vecchio sistema operativo? Ottieni l’ultima vittoria 11 con il 90% di sconto
- Vinci 11 Chiavi Professionali – 13.25€
- Win 11 Professional – 2 chiavi – 24,75€ (solo 12,38€/chiave)
- Win 11 Professional – 3 chiavi – 34.45€ (solo 48€/chiave)
- Win 11 Professional – 5 Chiavi – 53.15€(Solo 10.63€ /Chiave)
- Vinci 11 chiavi Home – 13,05€
- Win 11 Home – 2 Chiavi – 24.25€ (Solo 13€/Chiave)
- Vinci 10 Chiavi Professionali – 8.25€
- Vinci 10 chiavi home – 8.15€
- Vinci 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
Il pacchetto ti fa risparmiare di più! Approfitta subito dello sconto! (Codice coupon “SGO62”)
- Pacchetto Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 42,29 €
- Pacchetto Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus -36,54€
- Pacchetto Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – 41,99 €
- Pacchetto Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus – 36,24 €
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Progetto Professionale 2021 – 1 PC – 25,70€
Altre chiavi MS godono del 50% di sconto! (Codice coupon ” SGO50“)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 14,99 €
- Vinci 10 Enterprise 2021 LTSC – 10 PC – 54,99€
- Accesso Professionale 2021 – 1 PC – 22,36€
- Server di Win 2025 Standard – 31,49€
- Win Server 2022 Standard – 26,19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
Il commercio all’ingrosso ridimensiona la tua attività senza evocare incubi di budget!
- Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1250€ (solo 25€/chiave)
- Office 2021 Pro – 100 chiavi – 2400€ (solo 24€/chiave)
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (solo 8€/chiave)
- Win 11 Pro – 100 chiavi – 750€ (solo 7,5€/chiave)
- Win 11 Home – 50 chiavi – 389€ (solo 7,59€/chiave)
- Vinci 11 Home – 100 Chiavi – 699€ (solo 6,99€/Chiave)
Pratico software per strumenti informatici:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- Adguard – 3 dispositivi – A vita – 32,74 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99€
- SwifDoo PDF – 1 mese – 12.99€
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/A vita – 19.99€
>>> Sezione Sdoganamento Utensili
Perché scegliere Godeal24?
Fornire tariffe più economiche con assoluta autenticità è l’obiettivo principale di Godeal24. Acquistando un software da Godeal24, ti ritroverai con lo stesso identico prodotto, ma risparmierai fino al 90% sul prezzo originale. Non devi preoccuparti dell’affidabilità di Godeal24 poiché Godeal24 ha consolidato la sua posizione di rivenditore online di fiducia, guadagnando costantemente feedback eccezionali dai suoi clienti. Ciò si riflette chiaramente nella sua notevole valutazione di 4,9 su 5 su TrustPilot, supportata da numerose recensioni positive e verificate. L’impegno del negozio per l’affidabilità e la qualità è ulteriormente dimostrato dal suo team di assistenza clienti professionale, sempre disponibile a rispondere gratuitamente alle tue domande! Contatta Godeal24: service@godeal24.com
Come pagare?
- Aggiungi il prodotto al carrello e fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!
- Inserisci le informazioni necessarie e fai clic su “Aggiorna”.
- Fai clic su “Effettua ordine”, quindi completa il pagamento!
In collaborazione con Godeal24