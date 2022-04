Saldi di primavera su ManyCam fino al 35% di sconto

È primavera e sono diverse le aziende che approfittano della bella stagione per nuove, esclusive promozioni. Fra queste c’è ManyCam, noto software all-in-one ricco di funzionalità dedicate alla registrazione – dagli streaming ai tutorial, fino alle videoconferenze. Si tratta, dunque, di uno strumento particolarmente utile per i content creator. Grazie alla promozione potrai risparmiare fino al 35% di sconto sui piani “Standard” a 35 dollari annui, “Studio” – il più popolare – a 69 dollari all’anno, e “Premium” a 79 dollari all’anno.

ManyCam: funzionalità

ManyCam offre diverse utili funzionalità. Se sei uno streamer, ad esempio, è presente una modalità che ti permetterà di trasmettere in diretta contemporaneamente su più piattaforme, senza alcun fastidioso watermark. Così da massimizzare le visualizzazioni e l’interazione con il pubblico. L’interfaccia dello stream è personalizzabile ed è possibile inserire una (o più) finestre da differente sorgenti video: perfetto soprattutto per i gamer che vogliono mostrare al tempo stesso il proprio volto e un videogioco.

Un’altra utilissima funzionalità, studiata per chi registra lezioni/tutorial e per le videoconferenze, è la lavagna virtuale. Si tratta di un pratico tool che consente di disegnare o scrivere anche durante una registrazione in diretta grazie ad una serie di strumenti inclusi, fra cui forme, penne, evidenziatori e timbri. Fra le funzioni più interessanti troviamo anche effetti illimitati, NDI Support, funzione di registrazione desktop, Chroma Key, una vasta selezione di sfondi virtuali e un’applicazione dedicata. Inoltre, per gli abbonati “Premium”, è disponibile anche l’accesso all’Assistenza Prioritaria.

Tutti i piani ManyCam sono in offerta fino al 35% di sconto. Il piano “Standard” a 35 dollari / anno è il più economico, ma anche quello con meno funzionalità. Offre comunque supporto a un dispositivo, quattro sorgenti video e qualità video Full HD. C’è poi il piano “Studio”, il più popolare al prezzo di 69 euro all’anno. In questo abbonamento è incluso il supporto a due dispositivi, cinquanta sorgenti video, qualità 4K e tutte le funzioni di ManyCam, ad esclusione dell’Assistenza Prioritaria che è disponibile solamente sottoscrivendo il piano “Premium” a 79 dollari all’anno. Quest’ultimo offre, infine, supporto a tre dispositivi, duecento sorgenti video e qualità 4K.

