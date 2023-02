Come vedere Salernitana-Juventus in streaming

Salernitana-Juventus è, a sorpresa, una sfida nella parte bassa della classifica. La penalizzazione di 15 punti appena inflitta e le ultime deludenti prestazioni dei bianconeri, senza dimenticare le intricate questioni societarie e giudiziarie, hanno affossato la squadra di Allegri. Non va tanto meglio ai granata, sebbene la recente vittoria in trasferta contro il Lecce abbia ridato morale. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Arechi alle ore 20:45 di martedì 7 febbraio.

Salernitana-Juventus: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico. Sarà anticipata da analisi e aggiornamenti dagli spogliatoi e seguita nel post-gara da interviste, approfondimenti e highlight.

Sette in totale i precedenti tra le due squadre: una vittoria per i padroni di casa, quattro per gli ospiti e due pareggi. Attualmente, la classifica vede la Salernitana alla posizione 14 con 21 punti. Solo un gradino sopra la Juventus, scivolata a 23 punti, sorpassata nell’ultimo turno da Monza e Fiorentina.

Sarà anzitutto una sfida tattica tra i due mister, Nicola e Allegri: la scelta di chi mandare in campo all’inizio si rivelerà determinante. Ecco la probabili formazioni dal primo minuto.

Salernitana (4-3-3): Ochoa, Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Candreva, Piatek, Dia;

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

Il match chiude la giornata 21 di Serie A, in un calendario che già fra tre giorni vedrà prendere il via il turno successivo. Con le prossime gare in programma assisteremo alla trasferta a Verona dei granata e all’incontro casalingo con i rivali storici della Fiorentina per i bianconeri.

