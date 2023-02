Come vedere Salernitana-Lazio in streaming

Salernitana-Lazio, una di fronte all’altra due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte maturate nell’ultimo turno della Serie A. In campo per la giornata 23 del campionato, si daranno battaglia per allungare le mani su tre punti fondamentali rispettivamente per allontanare la zona retrocessione e per puntare alla qualificazione in Champions. Il fischio d’inizio è in programma allo stadio Arechi, domenica 19 febbraio alle ore 15:00.

Salernitana-Lazio: guarda la partita in streaming

I tifosi di granata e biancocelesti hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Sergio Floccari per il commento tecnico.

Al momento i campani si trovano alla posizione numero 16 in classifica con 21 punti. La loro prospettiva è quella di agganciare Lecce, Fiorentina e Sassuolo in caso di bottino pieno. Quinto posto per i laziali, ma a 41 punti come Atalanta e Roma che la precedono: uscire dal confronto a testa alta significherebbe agganciare uno slot utile per l’accesso nell’Europa che conta.

Si riveleranno fondamentali le strategie studiate dai due allenatori, Paulo Sousa e Sarri: queste le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Salernitana (3-5-2): Sepe, Troost-Ekong, Bronn, Pirola, Candreva, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric, Dia, Piatek;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

