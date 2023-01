Come vedere Salernitana-Napoli in streaming

Salernitana-Napoli, per l’ultimo turno dell’andata di Serie A, sembra una sfida dall’esito scontato, soprattutto considerando quanto visto nella scorsa giornata: sonora sconfitta 8-2 nella trasferta in casa dell’Atalanta per i granata e clamorosa vittoria casalinga per 5-1 sui rivali storici della Juventus per gli azzurri. Occhio però al possibile testacoda. A ospitare la capolista è una squadra reduce da una settimana piuttosto agitata, soprattutto per quanto riguarda dirigenza e guida tecnica. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Arechi alle ore 18:00 di sabato 21 gennaio, al fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Chiffi.

Salernitana-Napoli: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La classifica sorride ai partenopei, che la guidano con ben 9 punti di distacco sulla prima inseguitrice, il Milan. Per loro, la strada verso lo scudetto sembra agevole, ma i tanti impegni da affrontare potrebbero creare qualche difficoltà, come visto con l’imprevedibile eliminazione in Coppa Italia subita dalla Cremonese. I padroni di casa navigano invece fuori dalla zona retrocessione, con la prospettiva di scalare qualche posizione in caso di colpaccio.

Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio da Nicola (riconfermato in panchina) e Spalletti.

Salernitana: Ochoa, Lovato, Gyomber, Fazio, Candreva, Nicolussi, Coulibaly, Bradaric, Vilhena, Dia, Bonazzoli;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

