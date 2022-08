Salernitana-Roma (Serie A): guardala in streaming

Salernitana-Roma mette una di fronte all’altra la formazione protagonista di un miracoloso salvataggio nell’ultimo scorcio della scorsa stagione e una formazione che, grazie agli innesti del calciomercato estivo, punta molto in alto. Entrambe hanno tutte le intenzioni di partire con il piede giusto questo nuovo percorso in Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 14 agosto.

Salernitana-Roma, guardala in diretta streaming

I campani guidati da mister Nicola, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia subita dal Parma, possono contare su alcuni rinforzi come Bonazzoli dalla Sampdoria Junior Sambia. Dall’altra parte, la corrazzata allenata da Mourinho vede nell’ex juventino Dybala e in Wijnaldum due new entry di peso, senza dimenticare Matic con la sua esperienza internazionale. È lecito attendersi una partita giocata a viso aperto. Se i bookmaker danno i giallorossi favoriti, il fattore campo potrebbe fare uno sgambetto ai capitolini. L’Arechi, con le sue gradinate che si dipingono di granata, non è mai stato uno stadio come gli altri.

Lo spettacolo della Serie A non è che uno dei contenuti presenti nel catalogo della piattaforma, accessibile sottoscrivendo l’ abbonamento a DAZN. Ricordiamo che da quest’anno sono due le formule previste, Standard e Plus, quest’ultima con possibilità di sfruttare la doppia utenza. Ci sono anche la Major League Soccer statunitense che parla sempre più italiano, il calcio della LaLiga spagnola e il meglio di quello proveniente dai tornei sudamericani. A completare il quadro sono boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori, interviste, approfondimenti, talk show e un numero crescente di serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.