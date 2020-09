Salesforce: 12000 nuovi posti di lavoro in un anno

L’adozione su scala globale degli strumenti per lo smart working e la comunicazione da remoto, l’esplosione del business legato all’e-commerce e un’importanza sempre maggiore attribuita al cloud nell’ultimo periodo hanno spinto verso l’altro il business di Salesforce. Una crescita tale da poter investire in una significativa espansione della forza lavoro impiegata.

Oggi Marc Benioff, fondatore, presidente e CEO della società, annuncia la creazione di un totale pari a 12.000 nuovi posti di lavoro da qui a un anno. I primi 4.000 si uniranno al team entro la fine dell’inverno. Lo ha fatto su twitter allegando l’indirizzo email a cui gli interessati possono avanzare le candidature. Al momento non sono disponibili dettagli relativi alle posizioni aperte.

Salesforce will add 4K jobs over the next 6 mos & 12K over the next year. Join our 54K employee strong Ohana defining the future of software. Salesforce is the worlds fastest growing Top 5 enterprise software company. jobs@salesforce.com @salesforcejobs https://t.co/ffzlmeHhCz

— Marc Benioff (@Benioff) September 18, 2020