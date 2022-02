Sali di livello con la migliore VPN per i giochi e accedi a più giochi!

Sapevi che per giocare online in completa sicurezza è molto importante fare affidamento su una VPN? Ci sono una serie di motivi, ma il più importante è che solamente una VPN può proteggerti da un attacco DDoS oppure aiutarti ad aggirare la limitazione di banda del tuo provider di servizi internet (ISP). Ma non solo: una VPN può risultare particolarmente utile anche per abbattere i confini e accedere a quei giochi che sono limitati soltanto a determinate aree geografiche. Fra tutti i servizi VPN disponibili, il migliore ottimizzato per il gaming è quello offerto da Atlas VPN: semplice, user-friendly ed estremamente efficace. Esiste una versione gratuita, ma i server tendono ad essere colmi di utenti e non sempre garantiscono adeguata velocità. Attivando un servizio premium, invece, avrai a disposizione tutte le funzionalità senza alcun limite. Sottoscrivendo un piano triennale, il prezzo sarà soltanto di 1,75 euro al mese, in promozione all'82% di sconto.

AtlasVPN: tutte le funzioni per il gaming

Come abbiamo già accennato, Atlas VPN è studiata per ottimizzare il gaming e proteggere l'utente dagli attacchi della rete. Ecco un riepilogo delle funzioni principali offerte dal servizio.

Gaming ad alta velocità – Atlas offre la migliore velocità VPN, con oltre 750 server ottimizzati per ridurre ping e lag.

– Atlas offre la migliore velocità VPN, con oltre 750 server ottimizzati per ridurre ping e lag. Accesso VIP ai giochi – Con Atlas supererai qualsiasi confine geografico, in modo da poter giocare anche ai titoli non disponibili a causa di restrizioni.

– Con Atlas supererai qualsiasi confine geografico, in modo da poter giocare anche ai titoli non disponibili a causa di restrizioni. Gioca di più, spendi di meno – A volte può capitare che lo stesso gioco abbia prezzi diversi a seconda della località in cui viene venduto. Potrai aggirare questo ostacolo per ottenere i prezzi migliori sulle piattaforme di distribuzione di giochi digitali.

A volte può capitare che lo stesso gioco abbia prezzi diversi a seconda della località in cui viene venduto. Potrai aggirare questo ostacolo per ottenere i prezzi migliori sulle piattaforme di distribuzione di giochi digitali. DDoS, addio – Affina le tue abilità videoludiche mentre Atlas mantiene al sicuro il tuo indirizzo IP e ti protegge dall'attacco di DDoS, grazie ad una potente configurazione di WireGuard o IKev2/IPSec abbinata a AES-256 che garantisce maggiore resistenza agli attacchi.

– Affina le tue abilità videoludiche mentre Atlas mantiene al sicuro il tuo indirizzo IP e ti protegge dall'attacco di DDoS, grazie ad una potente configurazione di WireGuard o IKev2/IPSec abbinata a AES-256 che garantisce maggiore resistenza agli attacchi. Nessuna limitazione dell'ISP – Una gaming VPN “confonderà” il tuo provider di servizi, rendendo più difficile rallentare o limitare la banda.

Non dovrai più temere per il tuo anonimato e la tua sicurezza online: ci pensa Atlas VPN a proteggerti. Configurarla è semplicissimo, basta installare il client per il dispositivo che preferisci, connetterti a uno dei server disponibili e sei pronto a giocare! Atlas VPN è disponibile sia per i giocatori desktop che mobile, ed è perciò compatibile con dispositivi Windows, macOS, Android, iOS o Android TV. Grazie alla promozione, potrai sottoscrivere il piano triennale a soli 1,75 euro al mese, con un risparmio dell'82%.